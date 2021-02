Marvel Boss pèse sur la saison 2 de WandaVision

Pour l’essentiel, a expliqué Feige, Marvel développe ses émissions de télévision comme il fait ses films.

« En d’autres termes, lorsque nous commençons avec un film, nous espérons qu’il y aura une deuxième partie, nous espérons qu’il y aura une troisième partie, mais nous ne la prenons pas en compte dans la première partie », a-t-il déclaré. « Nous essayons de créer quelque chose qui accroche suffisamment les gens et que les gens aiment et veulent revisiter suffisamment pour qu’ils veulent voir l’histoire continuer, c’est ainsi que nous procédons également à la télévision. »

C’est une nouvelle direction pour la marque, donc ce n’est que le début.

«Cela fait partie de la créativité amusante, excitante et stimulante d’adrénaline que nous sommes capables de faire grâce à Disney +, et de vraiment trouver de nouvelles façons de raconter des histoires et de nouvelles façons de raconter nos histoires», a-t-il déclaré. « Peut-être qu’un jour nous tracerons cinq saisons d’une série, mais vraiment nous nous concentrons sur la prestation des meilleures saisons que nous pouvons une à la fois jusqu’à présent. »