Marvel annonce une nouvelle série Black Panther

Le super-héros de Marvel Comics Black Panther recevra une nouvelle série et une nouvelle équipe créative en août. Il sera écrit par le scénariste oscarisé John Ridley («12 Years a Slave») et dessiné par Juann Cabal. (La série actuelle Black Panther, qui a débuté en 2016 et a été écrite par Ta-Nehisi Coates, se terminera le 26 mai.)

Black Panther, créé en 1966, est le premier super-héros noir de la bande dessinée grand public et est originaire de Wakanda, un pays africain fictif, où il est connu sous le nom de T’Challa et sert de roi. Ridley a dit qu’il était impatient d’avoir la chance d’écrire le héros. «Tout d’abord, Black Panther est juste un grand personnage en lui-même», a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. «Mais étant un jeune enfant noir grandissant, chaque fois que vous voyiez un héros qui vous ressemblait, même si son passé ne reflétait pas mon expérience vécue, c’était juste quelque chose qui vous faisait vous sentir plus proche de la réalisation du souhait qui est intrinsèque à écriture de romans graphiques. »

Dans la nouvelle histoire, Black Panther reçoit un message urgent d’un agent wakandais en danger. « C’est un thriller hybride d’espionnage-super-héros, mais au fond, c’est une histoire d’amour », a déclaré Ridley. «Et je ne parle pas seulement de l’amour romantique, bien qu’il y en ait aussi une partie. C’est l’amour entre amis.

Il a dit qu’il pensait à ses amis d’enfance les plus proches «et à la façon dont nous courions ensemble et à la façon dont nos vies ont changé avec le temps.