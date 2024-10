Marvel a sa feuille de route Disney Plus 2025 toute présentée

Plus tard cet été-là, Cœur de Fer avec Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams (qui est apparu dans Panthère noire : Wakanda pour toujours) fera ses débuts le 24 juin. Et le Panthère noire mini-série dérivée Les yeux du Wakanda premières le 6 août. Marvel Zombiesun autre spin-off produit par Marvel Animation, arrive sur Disney Plus en octobre. Mais en décembre, Marvel clôture l’année avec son action réelle Homme merveilleux projet mettant en vedette Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Simon Williams et Ben Kingsley dans le rôle de Trevor Slattery.