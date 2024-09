Marvel a désespérément besoin d’utiliser un atout qu’il cache dans sa poche arrière depuis des années, comme le prouve la confession d’Elizabeth Olsen sur son avenir dans le MCU

Le MCU a eu son lot d’opportunités manquées au fil des ans, et ne pas donner à Natasha Romanoff, interprétée par Scarlett Johansson, son propre film au cours des trois premières phases a sans doute été l’une des plus importantes. Au moment où elle a finalement eu son propre film, il était un peu trop tard et Black Widow lui-même a été considéré comme une déception.

Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow | Crédits : Marvel Studios

Pendant longtemps, la Sorcière rouge interprétée par Elizabeth Olsen était également dans le même bateau, car Marvel ne savait pas quoi faire d’elle après Age of Ultron. Heureusement, les choses ont changé pour elle, et les sorties ultérieures ont consolidé Wanda comme l’un des personnages les plus appréciés et les plus complexes du MCU. De plus, les fans estiment qu’il est temps pour le MCU de recourir à nouveau à elle après quelques mésaventures récentes.

Il est temps pour le MCU de recourir au Darkhold…