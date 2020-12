Marty Wilde est devenue la première célébrité à recevoir le vaccin Covid-19 au Royaume-Uni et a appelé l’avoir « bon sens ».

La légende du rock, 81 ans, a reçu jeudi le premier vaccin Pfizer.

Le chanteur Teenager in Love et père de la chanteuse Kim Wilde devrait recevoir la dose de suivi dans 21 jours.

Après avoir reçu le vaccin, Wilde a déclaré à l’Association de la presse: « Ayant juste reçu mon injection de Covid, je peux honnêtement dire que c’était une expérience facile, si c’est le bon mot. C’était indolore et le personnel était super. »

Marty est un grand défenseur de la réception du vaccin et a encouragé les autres à le recevoir.







(Image: PA)



Il a expliqué son désir d’être l’un des premiers à l’avoir et a noté: « Parce que je pense que c’est du bon sens. Vous regardez le nombre de personnes qui sont décédées au cours des six à huit derniers mois et ensuite vous pensez comment vous pouvez protéger toi même.

« C’est du bon sens. Le tout est juste la bonne chose à faire. Vous avez besoin d’une injection. »

Il a également fait l'éloge du bon travail que tout le personnel du NHS accomplit en première ligne de la lutte contre le coronavirus.







(Image: PA)







(Image: PA)



«J’essaie de les remercier chaque fois que je les vois maintenant parce qu’ils m’ont sauvé la vie et c’était très important», a noté Marty. « Je ferais tout ce que je peux pour cet hôpital et aussi pour le personnel du NHS. Ils sont vraiment merveilleux. Nous avons le meilleur au monde. »

Hier, Marty a révélé dans une interview à l'Association de la presse qu'il souhaitait se faire vacciner avant Cliff Richard, 80 ans.









Il a dit: « C’est l’une des rares fois où je suis heureux d’être plus âgé que Cliff Richard parce que je vais recevoir mon injection avant que cet enculé ne le fasse. »

Né à Londres, Wilde avait déjà été admis à l’hôpital Lister lors du premier verrouillage national après avoir subi un effondrement à son domicile dans le Hertfordshire.

