« Marty Supreme » ajoute Fran Drescher comme maman de Timothée Chalamet

La star de « The Nanny » et présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, a rejoint le casting du film de tennis de table de Josh Safdie, « Marty Supreme ». Elle incarnera la mère du personnage de Timothée Chalamet.

Aux côtés de Chalamet et Drescher se trouvent Gwyneth Paltrow (dans son premier rôle au cinéma depuis « Avengers : Endgame » en 2019) et Tyler, le Créateur (dans ses débuts au cinéma). Odessa A’zion joue également aux côtés du magicien Penn Jillette (de Penn & Teller), de l’investisseur et personnalité de « Shark Tank » Kevin O’Leary (alias Mr. Wonderful) et du cinéaste de « Bad Lieutenant » Abel Ferrara.

Depuis A24, « Marty Supreme » suit Chalamet en jeune pro du ping-pong. Les détails de l’intrigue sont rares, mais le studio présente le film comme une « œuvre de fiction se déroulant dans le monde de la culture du ping-pong des années 1950 ». Variété a annoncé la nouvelle du projet, actuellement en production, en juillet.

Drescher est surtout connue comme la star de la sitcom CBS « The Nanny », qui s’est déroulée de 1993 à 1999 et lui a valu deux nominations aux Emmy Awards et deux nominations aux Golden Globes. Ses crédits de film incluent « L’Esthéticienne et la Bête », « UHF », « This Is Spinal Tap » et les films d’animation « Hotel Transylvania ».

Drescher a été élue présidente de la SAG-AFTRA en 2021 et, en 2023, elle a dirigé le syndicat pendant la grève des acteurs de cinq mois qui a perturbé l’industrie du divertissement et a valu aux artistes une augmentation du salaire minimum, de nouveaux résidus pour le streaming et des protections contre l’intelligence artificielle.

« Marty Supreme » est le premier rôle de Drescher au cinéma depuis la fin de la grève, même si elle devrait également apparaître dans la suite de « Spinal Tap ».

Des photos de Chalamet sur le tournage de « Marty Supreme », vêtu d’une tenue des années 1950 – des lunettes rondes à monture métallique et une chemise blanche surdimensionnée sous un gilet bleu – ont été divulguées en ligne la semaine dernière en prévision de la construction du film.

« Marty Supreme » marque le premier long métrage solo de Safdie depuis 2008. Lui et Ronald Bronstein ont écrit le scénario original et ont produit le film aux côtés d’Eli Bush, Anthony Katagas, Chalamet et A24.

Safdie est surtout connu pour « Uncut Gems » et « Good Time », qu’il a réalisé avec son frère Benny Safdie. Après que les deux se soient séparés sur le plan créatif, Josh Safdie a réalisé la dernière comédie spéciale d’Adam Sandler pour Netflix intitulée « Love You », et il travaille également avec Sandler sur un film distinct se déroulant dans le monde des souvenirs sportifs et du baseball.

Drescher est représenté par Reliant Talent et Authentic Management.