Marty McKenna de Geordie Shore semble totalement méconnaissable dans le dernier post Instagram

Cela fait cinq ans que Marty McKenna est apparu pour la première fois sur Geordie Shore – et quelle différence fait une demi-décennie.

Entre 2016 et 2017, dans l’émission, il arborait des mèches brunes peignées et des reflets blonds.

Mais la star de télé-réalité semble méconnaissable dans son dernier post Instagram.

Le beau gosse a partagé une photo de lui affichant une coiffure shaggy de style des années 1990 avec une séparation latérale, suggérant qu’il souhaitait se faire couper les cheveux lorsque les restrictions de verrouillage se soulèvent pour permettre aux coiffeurs d’ouvrir.

Il a écrit avec son message: « Excusez-moi, ça devient incontrôlable maintenant », à côté d’un emoji d’une main sur un visage.

Marty a posé pour la photo dans un survêtement noir alors qu’il s’appuyait contre un mur de briques alors qu’il regardait la caméra.







(Image: marty_gshore / Instagram)



Il a dit avec enthousiasme aux fans qu’il était impressionné par son deux-pièces, en disant « vérifiez la coupe de ces survêtements de mauvais garçon ».

Même si Marty se sentait peut-être un peu inquiet à propos de sa coiffure, ses fans semblaient l’apprécier car son poste a accumulé plus de 1400 likes.

Avant Geordie Shore, Marty a joué dans la série 3 d’Ex on the Beach.

Marty a rejoint la saison dans l’épisode 2 et a côtoyé deux de ses ex Jemma Lucy et la co-star de Geordie Shore Sarah Goodhart.







(Image: Fame MMA)



Il n’a joué que dans six épisodes et est parti après être tombé malade.

Avant d’apparaître sur Geordie Shore, Marty est sorti avec sa collègue Chloe Ferry pendant quatre ans avant de se séparer pour de bon en 2016.

Auparavant parlant de leur relation, Marty a déclaré au Sun Online que Chloé était « le plus grand chercheur d’attention que j’ai jamais rencontré dans ma vie ».

Chloé a également embrassé un certain nombre de ses membres de la distribution, dont sa meilleure amie Marnie Simpson, Charlotte Crosby, Elettra Lamborghini et son ancienne petite amie Sarah Goodhart.