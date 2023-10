Marty Baron et pourquoi le Washington Post a explosé à l’ère Trump

Un ensemble aussi cohérent d’œuvres remarquables sous la direction d’un seul éditeur nécessite une explication. De nombreux éditeurs ont de la chance lorsqu’une grande histoire se présente, mais personne n’a la chance d’accomplir ce que Baron a fait. On pourrait croire que Baron maîtrisait un secret inconnu des autres éditeurs ou contrôlait un génie qui lui accordait des vœux illimités lui permettant de diriger le monde. Poste retour à la grandeur.

À tout le moins, on s’attendrait à ce qu’en écrivant un récit de voyage de 548 pages sur son Poste années, Baron pourrait tenter de divulguer quelques indices sur la façon dont il l’a fait. Mais non.

Le mystère de Marty Baron s’avère ne pas être vraiment un mystère. | Fer à repasser via AP Photo

Hormis quelques aveux sur son style personnel taciturne et un bref compte rendu de son problèmes médicaux héréditaires, Baron hésite à partager des vues intérieures qui éclaireraient ses succès. Pas de vantardise. Pas non plus de fausse modestie quant au fait de devoir tout cela aux personnes formidables qui ont travaillé pour lui. Non aphorismes mémorables en dehors de : « Nous ne sommes pas en guerre contre le [Trump] administration, nous sommes au travail. Il offre moins d’informations sur sa méthode qu’un chauffeur de camion ne le ferait dans un podcast à la première personne sur sa course de Chicago à Los Angeles. Au lieu de cela, Baron fait signe à kilomètre après kilomètre de superbe travail.

Si Baron n’énonce pas explicitement sa formule, on peut tout de même la tirer des principes du journalisme qui ont guidé son travail et qu’il évoque à la fin du livre. Le mystère de Marty Baron s’avère ne pas être vraiment un mystère.

Baron avait plusieurs choses aller le chercher quand il est arrivé au Washington Post. Le déclin financier du journal à l’ère d’Internet a conduit à des années de réduction des coûts et de rachats de salles de rédaction sous ses deux prédécesseurs, Leonard Downie Jr. et Marcus Brauchli. Mais Baron avait prouvé au Globe de Boston qu’il pouvait faire beaucoup – sinon plus – avec moins. C’était probablement pour ça que Poste L’éditrice Katharine Weymouth l’a appelé pour remplacer Brauchli, ce qui est de loin la meilleure décision qu’elle ait jamais prise.

Baron a également immédiatement imposé le respect que la salle de rédaction avait refusé à Brauchli, issu du monde du journalisme financier, et continue de refuser à l’actuelle rédactrice en chef du journal, Sally Buzbee, qui est devenue la première rédactrice en chef du journal. Presse associée mais il semble manquer des connaissances approfondies et de la curiosité qu’exige quotidiennement un intérêt général.

Baron avait d’autres avantages. Le PosteLe statut d’institution de presse était terni, mais il restait le Poste, toujours le principal journal de la capitale auprès duquel les lanceurs d’alerte et les sources le sollicitent. Un idiot nommé Poste Le rédacteur en chef pourrait probablement en tirer quelques belles histoires avant de le licencier. Et, comme mentionné précédemment, Baron a bénéficié de la décision du nouveau propriétaire, Jeff Bezos, d’inverser la contraction du journal en investissant de l’argent réel avec seulement une fraction de sa richesse. Malgré cela, le journal de Baron était mieux lu que celui de Brauchli dans les mois qui ont précédé l’apparition du génie Bezos. Quelqu’un qui avait pris la place de Baron aurait-il pu verser une sauce similaire sur le Poste purée de pommes de terre comme lui ? Un autre éditeur aurait-il réservé plus de ressources pour ses sections négligées Metro et Style ? Il n’y a aucun moyen de tester ce contrefactuel. Mais nous pouvons affirmer sans réserve que Baron a trouvé le moyen de faire beaucoup plus avec plus.

Nous devrions cependant éviter la tentation de créditer Trump pour la bonne fortune de Baron au journal. Oui, les pages vues ont grimpé en flèche au Poste et la plupart des médias au cours de sa présidence et de Trump ont fourni le compost à partir duquel le journal a pu renaître, mais si le « coup de Trump » est une explication suffisante de la réussite de Baron, pourquoi tous les principaux rédacteurs qui ont travaillé pendant les années Trump ne sont-ils pas couverts par une couverture similaire ? gloire? Encore un contrefactuel à tester lorsque l’on découvrira enfin le multivers.

Parler aux journalistes qui ont travaillé avec Baron ne permet pas de percer le mystère de son succès. Ils vous diront qu’il est un chiffreur mais aussi un soucieux de précision. Qu’il exige toujours plus de reportages. Qu’il est un expert dans l’élaboration d’une histoire – la meilleure illustration de ce talent étant la façon dont il a transformé ce qui aurait pu être une histoire sur des prêtres errants de Boston en une histoire sur une institution mondiale corrompue. Tous les éditeurs n’ont pas la patience dont Baron a fait preuve pour capturer la fumée et la transformer en feu comme Baron le faisait souvent.

Mais il ne suffit pas d’exiger des valeurs journalistiques à l’ancienne, sinon de grands rédacteurs pourraient être constitués à partir d’un livre de recettes. Un grand rédacteur en chef doit trouver le moyen de devenir une présence dans l’esprit de ses journalistes, un coup de pouce résident les poussant à établir les faits et le courage de trancher la gorge dans la tempe.

Certains éditeurs, comme Ben Bradlee, l’ont fait avec son charisme. D’autres, comme Baron, qui porte malheureusement le gène anti-charisme, le font par volonté. «Je n’avais jamais dirigé une équipe dans le but exprès d’être apprécié», écrit-il. « Je souhaitais uniquement être respecté pour mes réalisations journalistiques et commerciales dans un environnement humain, juste, professionnel, collégial et civil. » Un grand rédacteur en chef doit avoir une ambition qui va au-delà de vouloir courir après le cycle de l’actualité, mais il doit également éviter la tentation d’assembler des histoires en sept parties conçues du début à la conclusion pour remporter les prix Pulitzer.

Il se pourrait que le secret de Marty Baron ne soit pas un secret et soit aussi reproductible que le lever du soleil. Dans Collision du pouvoirDans l’épilogue, Baron défend la méthode dite objective du journalisme contre ses nombre croissant de détracteurs. Les praticiens de la méthode objective, note-t-il, ne revendiquent pas de point de vue « objectif » et n’accordent pas non plus le même poids à tous les points de vue. Cela signifie, comme il l’écrit, que les journalistes ne devraient « jamais cesser d’être obsédés par la manière de découvrir la vérité ». Il poursuit : « Nous devons être plus impressionnés par ce que nous ne savons pas que par ce que nous savons ou croyons savoir. Nous ne devrions pas commencer notre travail en imaginant que nous avons les réponses ; nous devons les rechercher. Nous devons être des auditeurs généreux et des apprenants avides. Nous devrions être justes.

Baron brise son visage de pierre dans ses dernières pages pour avouer à quel point le travail l’a énervé. Célibataire, sans famille, il admet consacrer la plupart de ses heures d’éveil à son travail. En juin 2020, Baron avait subi la perte désintégrante du « désir émotionnel et de la force physique de continuer à travailler dans un travail qui exigeait tant de moi » et a d’abord proposé sa démission. Il est parti en février 2021.

Au fur et à mesure des feuilles de route journalistiques, Collision du pouvoir guidera habilement les lecteurs à travers la dernière étape de la carrière de Baron et détaillera Postela couverture de la présidence Trump. Mais son véritable service réside dans la façon dont il publie en open source la méthode Baron sur la façon d’annoncer des nouvelles importantes : être obsédé par l’obtention de la vérité. Connaissez vos limites. Écouter. Être juste. Rapport, rapport, rapport et rapport encore. Ensuite, faites d’autres rapports.

******

NDLR : Le conjoint du chroniqueur travaille pour le Washington Post. Divulgation : Baron me cite trois fois dans le livre, aucune de manière défavorable. Après que Baron ait quitté le Poste, il a écrit ceci lettre d’amour à la méthode objective pour le papier. Pour le traitement le plus complet du débat sur le journalisme objectif, voir Le bel article de David Greenberg dans Libertés. Envoyez des recettes de journalisme à [email protected]. Aucun nouvel abonnement aux alertes e-mail n’est honoré pour le moment. Mon Twitter le flux a accusé mon Ciel bleu compte de plagiat. Quelqu’un sait-il comment créer un flux RSS indépendant ? Le mien est mort.