Martti Ahtisaari, ancien président finlandais et prix Nobel de la paix, est décédé à 86 ans

HELSINKI (AP) — Martti Ahtisaari, ancien président finlandais et médiateur de la paix mondiale récompensé par le prix Nobel de la paix en 2008 pour son travail visant à résoudre les conflits internationaux, est décédé lundi. Il avait 86 ans.

La fondation qu’il a créée pour prévenir et résoudre les conflits violents s’est déclarée « profondément attristée par la perte de son fondateur et président du conseil d’administration ».

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès du président Martti Ahtisaari », a déclaré le président finlandais Sauli Niinistö dans un communiqué. « Il a été président à une époque de changement et a piloté la Finlande dans l’ère de l’UE mondiale. »

En 2021, il a été annoncé qu’Ahtisaari souffrait d’un stade avancé de la maladie d’Alzheimer.

Parmi ses réalisations les plus remarquables, Ahtisaari a contribué à la conclusion d’accords de paix liés au retrait de la Serbie du Kosovo à la fin des années 1990, à la tentative d’indépendance de la Namibie dans les années 1980 et à l’autonomie de la province d’Aceh en Indonésie en 2005. Il a également participé au processus de paix en Irlande du Nord. à la fin des années 1990, chargé de surveiller le processus de désarmement du groupe terroriste IRA.

Lorsque le Comité Nobel norvégien de la paix a choisi Ahtisaari en octobre 2008, il l’a cité « pour ses efforts importants, sur plusieurs continents et pendant plus de trois décennies, pour résoudre les conflits internationaux ».

Ahtisaari, qui a été président du pays nordique pendant un mandat de six ans – de 1994 à 2000 – a ensuite fondé l’Initiative de gestion de crise, basée à Helsinki, visant à prévenir et résoudre les conflits violents par le dialogue informel et la médiation.

Né le 23 juin 1937 à Viipuri, ville de l’est de la Russie, Ahtisaari a été enseignant dans une école primaire avant de rejoindre le ministère finlandais des Affaires étrangères en 1965. Il a passé une vingtaine d’années à l’étranger, d’abord comme ambassadeur en Tanzanie, en Sambie et en Somalie, puis puis aux Nations Unies à New York.

Après cela, il a rejoint l’ONU, travaillant au siège de l’ONU à New York, avant de diriger l’opération de l’ONU qui a amené l’indépendance de la Namibie en 1990. Ahtisaari s’est profondément impliqué dans les activités visant à préparer les Namibiens à l’indépendance au cours de son mandat diplomatique en Afrique dans les années 1970.

Il a été nommé représentant spécial de la Namibie par le secrétaire général de l’ONU, Kurt Waldheim, en 1978, et est largement reconnu pour avoir conduit la nation africaine à l’indépendance dans le cadre de son mandat de chef des forces de maintien de la paix de l’ONU à la fin des années 1980.

Le gouvernement namibien était reconnaissant pour le travail d’Ahtisaari et l’a ensuite nommé citoyen d’honneur du pays.

De retour en Finlande en 1991, Ahtisaari a travaillé comme secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères avant d’être élu président en 1994 pour un mandat de six ans. Il a été le premier chef d’État finlandais à être élu directement plutôt que par l’intermédiaire d’un collège électoral.

Ayant vécu si longtemps à l’étranger, il s’est lancé dans la course en tant qu’étranger politique et a été considéré comme apportant une bouffée d’air frais à la politique finlandaise. Ahtisaari était un fervent partisan de l’Union européenne et de l’OTAN, auxquelles la Finlande a adhéré respectivement en 1995 et 2023.

Son point culminant sur la scène internationale est survenu en 1999 lorsqu’il a négocié – aux côtés de l’envoyé russe pour les Balkans, Viktor Tchernomyrdine – la fin des combats dans la province yougoslave du Kosovo. Ahtisaari a également accueilli le président russe Boris Eltsine et le président américain Bill Clinton lors d’un sommet américano-russe à Helsinki, la capitale finlandaise, en mars 1997.

En tant que président, Ahtisaari a voyagé à l’étranger plus que n’importe lequel de ses prédécesseurs. Dans son pays, il paraissait souvent impatient et contrarié par les critiques des médias – il était manifestement beaucoup plus à l’aise dans les cercles internationaux.

Il a refusé de briguer un second mandat lors de l’élection présidentielle de janvier 2000, affirmant qu’il souhaitait consacrer le temps qu’il aurait autrement consacré à sa campagne pour diriger la présidence tournante de l’UE, que la Finlande a exercée pour la première fois en 1999.

Après la présidence finlandaise, on lui a proposé plusieurs postes internationaux, notamment au sein de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, mais il a plutôt décidé d’ouvrir son propre bureau à Helsinki, axé sur la médiation dans les crises internationales.

En mai 2017, Ahtisaari a démissionné de son poste de président de l’Initiative de gestion de crise qu’il avait fondée en 2000 pour aider à résoudre les conflits mondiaux, mais a déclaré qu’il continuerait à travailler avec l’organisation en tant que conseiller. Il a été remplacé par l’ancien Premier ministre finlandais Alexander Stubb, qui se présente désormais lui-même à la présidence.

Ahtisaari laisse dans le deuil son épouse Eeva et leur fils adulte.

Le CMI a déclaré qu’Ahtisaari serait inhumé lors de funérailles nationales. La date sera annoncée ultérieurement.

L’ancien écrivain d’Associated Press Matti Huuhtanen et Jan M. Olsen à Copenhague, au Danemark, ont contribué à cette histoire.

Jari Tanner, Associated Press