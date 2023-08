Martino: Lionel Messi doute de faire ses débuts en MLS samedi

Le manager de l’Inter Miami, Gerardo « Tata » Martino, a déclaré vendredi que la disponibilité de Lionel Messi pour ses débuts potentiels en MLS ce week-end restait en suspens.

L’Inter Miami est à New York pour préparer le match de samedi contre les Red Bulls de New York, le septième match de l’équipe en seulement 23 jours.

« Nous procéderons à une évaluation plus approfondie après l’entraînement de ce soir », a déclaré Martino. « Il est inévitable que nous ne l’ayons plus à un moment donné. »

Messi, 36 ans, a joué chaque minute des six derniers matchs de Miami et avait parfois l’air épuisé lors de la victoire en demi-finale de l’US Open Cup mercredi contre le FC Cincinnati, qui a duré un maximum de 120 minutes. Messi a récolté deux passes décisives et a converti le premier coup de pied lors de la victoire aux tirs au but.

L’équipe s’est envolée directement pour New York depuis l’Ohio et a eu une séance de récupération à l’hôtel après son arrivée jeudi. Il devait y avoir un léger entraînement vendredi à la Red Bull Arena.

« Cela se produira au moins trois fois cette année, et davantage l’année prochaine », a déclaré Martino à propos de la possibilité de laisser Messi au repos, que ce soit pour un match entier ou une partie d’un match. « Il va falloir trouver une solution. »

Lionel Messi a disputé les huit matchs de l’Inter Miami depuis sa première sélection le 21 juillet. Jeff Dean/USSF/Getty Images pour l’USSF

Cette solution ne sera pas facile à trouver, car le vétéran manager s’appuie fortement sur Messi depuis son arrivée. Le vainqueur de la Coupe du Monde a dépassé toutes les attentes avec 10 buts et trois passes décisives en huit apparitions.

Et avec Miami en bas de la Conférence Est de la MLS – à 14 points de la dernière place en séries éliminatoires – Martino sait sûrement qu’il devra utiliser Messi autant que possible pour le reste du temps.

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale du Mexique et de Barcelone a insisté vendredi sur le fait qu’il ne se laisserait pas distraire par le bruit extérieur concernant les implications de la mise sur le banc de sa superstar.

La Messi-mania a donné lieu aux billets les moins chers pour le match de samedi dans la Red Bull Arena d’une capacité de 25 000 places, de l’autre côté de la rivière Hudson, à Harrison, dans le New Jersey, à un prix actuellement supérieur à 400 $ sur les sites de revente secondaires. De plus, des centaines de supporters campaient vendredi après-midi devant l’hôtel de l’équipe, dans l’espoir d’apercevoir leur héros du football.

« Je comprends les attentes du reste du monde à son égard, et c’est indéniable », a déclaré Martino. « Mais je ne peux pas agir sur cette base, car je risquerais alors de mal faire les choses. »

Faire les choses mal dans ce cas signifierait trop pousser Messi et risquer de blesser le joueur vedette, ce qui pourrait faire dérailler toute chance de séries éliminatoires.

Une chose qui aide la cause de Martino est que son équipe est beaucoup plus profonde au milieu de terrain avant ce match qu’elle ne l’a été les semaines précédentes.

Le vétéran Jean Mota est de retour en bonne santé après que le Brésilien ait raté près de quatre mois d’action suite à une blessure au genou, et les nouveaux jeunes talents sud-américains Diego Gómez et Facundo Farías sont mieux intégrés dans l’équipe grâce à une bonne période d’entraînement répartie entre tous. ces jeux.

Cependant, les choses ne seront pas plus faciles après ce week-end. Une rencontre avec le Nashville SC se profile mercredi à Miami, une revanche de la finale de la Coupe des Ligues que Miami a remportée sur la route dimanche dernier grâce aux tirs au but.

Quatre jours plus tard, le 3 septembre, l’équipe reprendra la route du LAFC, qui occupe la deuxième place de la Conférence Ouest.