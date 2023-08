Martino: le dernier affichage de Messi un avertissement aux adversaires de Miami

FORT LAUDERDALE, Floride – Lors du troisième match de Lionel Messi avec le nouveau club de l’Inter Miami mercredi, l’entraîneur Gerardo « Tata » Martino a vu un petit plus de sa superstar – et des adversaires de son équipe.

Messi a marqué deux fois lors de la victoire 3-1 de Miami sur son rival local Orlando City en huitièmes de finale de la Coupe des ligues, tout en recevant un carton jaune et un traitement brutal de la part des joueurs adverses lors d’un concours fougueux.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Le match de l’autre jour [vs. Orlando] était complètement différent des précédents, c’est vrai », a déclaré Martino lors d’une conférence de presse vendredi. « Il y avait plus de frictions.

« Je l’attribue au fait qu’il y avait beaucoup de Sud-Américains sur le terrain. … Et évidemment, il y a un respect pour le meilleur joueur du monde, mais la réalité est que sur les 90 minutes, chaque équipe veut gagner. Et il méritait donc qu’il joue sur le terrain comme il l’a fait, et cela a servi de préavis pour dire: ‘Notre équipe est là, faites attention.' »

Ce fut un superbe début pour le dernier chapitre de la carrière de la légende argentine, avec cinq buts en trois matchs, mais tous ces matchs se sont déroulés à domicile.

Le huitième de finale de la Coupe de la Ligue de dimanche au FC Dallas sera le premier test pour Messi loin du stade DRV PNK, où Martino a affronté les médias avant le voyage au Texas.

Lionel Messi a embrassé la bataille lors de la victoire de l’Inter Miami sur Orlando City. Hector Vivas/Getty Images

Dallas occupe le huitième rang de la Conférence Ouest de la MLS et a perdu six de ses neuf derniers matchs avant cette pause de la Coupe des ligues.

Cependant, il a plusieurs options d’attaque puissantes qui pourraient causer des problèmes aux quatre défenseurs bien améliorés de Miami.

« Nous nous attendons aux difficultés typiques d’un match comme celui-ci car vous pouvez sortir victorieux ou être éliminé », a déclaré Martino. « Mais nous visiterons une équipe plus complète. Dallas a des joueurs avec un grand potentiel du milieu de terrain à l’attaque. Nous aurons du pain sur la planche. »

Si la santé le permet, Messi et Sergio Busquets devraient commencer le match, le statut du nouveau venu Jordi Alba étant toujours en suspens. L’arrière gauche n’est arrivé que le week-end dernier et a vu environ 40 minutes d’action contre Orlando.

Messi et Busquets étaient tous deux au coup de sifflet d’ouverture lors de leur deuxième apparition, et Martino a déclaré qu’une décision concernant la composition de dimanche serait prise samedi.

Martino a également déclaré qu’il était heureux de voir Messi abandonner un but potentiel lors de la victoire de mercredi lorsqu’il a laissé son coéquipier Josef Martínez tirer un penalty, une décision qui a fini par enlever ce qui aurait pu être le premier tour du chapeau de Messi pour Miami.

« C’était bien de la part de Leo de laisser Josef le prendre », a déclaré Martino. « Parfois, nous reconnaissons le besoin d’un joueur de marquer. Josef a très bien joué lors des deux derniers matches, son travail hors du ballon menant aux buts de Messi. »

Si Miami l’emporte dimanche, il sera assuré d’un quart de finale à domicile en raison de la règle de la Coupe de la Ligue selon laquelle les équipes à domicile à partir des huitièmes de finale seront déterminées par les records de la MLS 2022.

Les deux adversaires potentiels des quarts de finale de Miami le 11 ou le 12 août – le Charlotte FC et le Houston Dynamo – ont terminé plus bas dans la table finale la saison dernière.

Mais c’est sur cette saison que Martino se concentre, et l’entraîneur qui a beaucoup voyagé connaît clairement le potentiel de son équipe au nouveau look, qui comprend trois jeunes recrues d’Amérique du Sud en plus du trio vétéran de l’ex-Barcelone.

« C’est une équipe qui s’améliore, nous attendons toujours que certains gars nous rejoignent, et nous avons eu des ajouts très importants qui nous ont rendus meilleurs », a déclaré Martino. « Peut-être que ce dont nous avons besoin maintenant n’est que du temps, quelque chose qui se rassemble au fur et à mesure que nous traversons la compétition.

« Nous sommes sur la bonne voie, et plus vite nous pouvons nous intégrer – même les joueurs blessés – je pense que nous avons une équipe très compétitive qui sera bien meilleure à l’avenir. »