Martino Gamper dévoile la première rétrospective du design à Londres

Le designer italien Martino Gamper a meublé une maison entière de l’ouest de Londres avec ses créations éclectiques pour l’exposition Before, After and Beyond.





L’exposition, qui s’est terminée le 26 octobre, a eu lieu au 11 Mansfield Street, une propriété résidentielle géorgienne située dans le quartier de Marylebone à Londres, propriété de la collectionneuse d’art suisse Maja Hoffmann.

Avant, après et au-delà présentait une myriade de pièces fabriquées dans tout le pays né à Merano Joueurla carrière de, qui a débuté dans les années 2000. Chaque conception a été disposée sur deux étages dans une série de cinq espaces domestiques mis en scène, d’une cuisine à une salle de jeux dédiée.

Le designer a voulu éviter l’intérieur « white cube » d’une galerie traditionnelle lors de la présentation du projet, qui est sa première rétrospective londonienne et le reflet d’une vingtaine d’années de pratique.

« Je voulais amener les pièces dans un espace où l’on pourrait imaginer quelqu’un vivre », a déclaré Gamper à Dezeen. « Toutes les chambres ont un cachet très particulier. »

Connu pour ses créations riches et texturées, Gamper a présenté une gamme d’œuvres anciennes et de pièces récentes – allant d’expériences ponctuelles et de projets de musée à des commandes privées, des produits industriels et de nouvelles conceptions spécifiques au site.

Dans la chambre se trouvait un lit surbaissé avec une tête de lit géométrique d’où dépassaient des tables de chevet angulaires lilas.

Créé en collaboration avec la marque italienne Bolzan, le lit a été associé à un miroir-cheminée en forme de losange présentant une sélection de céramiques amorphes.

Gamper a également conçu une cheminée carrée en travertin pour la pièce, qui restera dans la propriété en permanence.

« Lorsque Maja a acheté la maison, elle a découvert que quelqu’un avait volé la cheminée d’origine. Ce n’était qu’un trou dans le mur », a expliqué le designer. « Je voulais laisser une trace de l’exposition. »

Ailleurs, le sol de la salle de jeux était recouvert d’un vaste tapis ombré noir et blanc – conçu avec le fabricant italien CC-Tapis – et équipé de pièces multicolores, dont un jeu de backgammon vibrant récemment conçu et des chaises grêles aux pieds bleus.

Parmi les nombreux modèles de sièges de l’exposition figuraient trois chaises du projet de Gamper de 2007. 100 chaises en 100 jourslorsque le designer fabriquait une chaise par jour à partir de divers matériaux trouvés pendant 100 jours.

Il était important pour le designer de réfléchir aux années de travail exposées les unes à côté des autres et d’établir des liens inattendus entre les projets.

« En voyant toutes les pièces ensemble, j’avais l’impression qu’elles appartenaient toutes à la même famille – mais peut-être chacune avec une mère ou un père différent », a-t-il déclaré.

« Le spectacle était aussi une conversation avec le grand public », a ajouté Gamper. « J’avais vraiment envie de redonner quelque chose à la ville », a déclaré le designer, basé à Londres et diplômé du Royal College of Art en 2000.

L’exposition de design de Tim Burton explore le travail et l’esprit du « réalisateur unique »

Une gamme de matériaux a été utilisée pour créer les dizaines de pièces exposées au 11 Mansfield Street, des dossiers en contreplaqué courbé aux lampes en verre soufflé et taillé à la main.

« Il existe de nombreux types différents de bois massif, de bois de récupération, de linoléum et de stratifié », estime Gamper. « Il existe des déchets valorisés et du plastique recyclé », a-t-il ajouté.

Trois artistes ont également été invités à collaborer au projet : peintre Peter MacDonaldartiste Alvaro Barrington et la femme de Gamper, artiste Francis Upritchard.

« Je voulais avoir des œuvres d’art qui soutiennent mon travail. Je travaille avec des artistes et je les soutiens – donc dans ce cas, leur travail complétait mon projet », a expliqué Gamper.

Before, After et Beyond ont débuté lors de la Frieze Art Fair, un festival d’art annuel organisé à Regent’s Park à Londres.

Auparavant, Gamper avait créé un masque en contreplaqué « psychologique et psychédélique » pour une exposition collective lors du London Design Festival 2019. Le designer a également réalisé une façade en patchwork pour une petite discothèque temporaire qui a eu lieu dans le quartier de King’s Cross.

La photographie est de Moulin Angus.

Before, After and Beyond a eu lieu du 7 au 26 octobre 2024 au 11 Mansfield Street, Londres W1G 9NZ, Royaume-Uni. Consultez le guide des événements Dezeen pour plus d’événements d’architecture et de design à travers le monde.