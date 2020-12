Le chef mexicain Gerardo « Tata » Martino s’est entretenu avec l’attaquant Raul Jimenez et espère que le joueur de Wolverhampton Wanderers se rétablira complètement, suite à la fracture du crâne qu’il a subie lors du match de Premier League contre Arsenal dimanche dernier.

Il y avait eu des inquiétudes quant à l’avenir de Jimenez, 29 ans, après que l’affrontement avec David Luiz l’ait laissé immobile au sol avant d’être enlevé, mais Martino a été en contact avec El Triest l ‘attaquant de départ et est optimiste.

« J’ai eu un contact via un appel vidéo et c’était normal sans aucun problème », a déclaré Martino à TUDN. « Je comprends l’hermétisme du club qui ne veut pas donner d’informations qui ne sont pas correctes, mais nous avons été en contact avec eux en permanence et nous vérifions l’évolution et nous sommes très positifs pour l’avenir. »

Jimenez a remercié les fans pour leur soutien lundi, mais il n’y a eu aucune mise à jour sur son état depuis que Wolves a confirmé dans un communiqué que le joueur était « à l’aise » après une opération à Londres.

« Je ne pense pas que ce sera [harm his career] », a ajouté Martino. » Premièrement, Raul est une personne très forte et un joueur de football, avec une bonne tête et une mentalité très positive. «

« Il est très intelligent, je ne pense pas qu’il le fera [have long-term implication], du moins pour nous d’être en contact permanent avec les médecins du club, Raul et sa femme « , a poursuivi l’ancien entraîneur de Barcelone. » Nous savons de première main comment s’est déroulée son évolution et comme je l’ai déjà dit, dans quelques jours il ‘ Je vais le mettre derrière lui et il cherchera à récupérer et pensera à revenir sur le terrain.

Jimenez a reçu des messages de soutien du monde entier et les fans des Wolves collectent des fonds pour rendre leur propre hommage sous la forme d’une bannière à afficher dans le stand Steve Bull.

Les loups ont également mis en place un site Web sur lequel les fans peuvent envoyer des messages de soutien à Jimenez.