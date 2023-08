Martino dit que Messi pourrait ne pas faire ses débuts en MLS samedi

Le manager de l’Inter Miami, Gerardo « Tata » Martino, a affirmé que Lionel Messi pourrait ne pas faire ses débuts en Major League Soccer ce week-end.

Bien que la superstar ait disputé huit matches avec sa nouvelle équipe, les apparitions ont eu lieu dans des compétitions de Coupe des Ligues et de Coupe de l’US Open. Miami devrait jouer contre les Red Bulls de New York le samedi 26 août à 19h30 (HE).

Martino avait précédemment laissé entendre qu’il pourrait devoir donner du repos à Messi dans un avenir proche. Comme le club occupe actuellement le bas du classement de la Conférence Est de la MLS, les officiels de l’équipe pourraient très bien choisir de siéger en tant que superstar lors de certains matchs de la ligue. L’entraîneur-chef a fait allusion à cette notion lors d’une récente conférence de presse.

Messi a déjà joué 714 minutes au total avec son nouveau club

« Nous procéderons à une évaluation plus approfondie après l’entraînement de ce soir », a déclaré Martino aux journalistes vendredi. « Il est inévitable que nous ne l’ayons plus à un moment donné. Cela se produira au moins trois fois cette année, et davantage l’année prochaine. Il va falloir trouver une solution. »

Messi a débuté sept des huit matches de Miami depuis qu’il a rejoint l’équipe en juillet. Trois de ces matchs de coupe se sont même soldés par des tirs au but. Le match de samedi contre les Red Bulls sera également le septième match du club en seulement 23 jours. Miami s’est envolé directement pour New York après sa victoire spectaculaire contre Cincinnati mercredi soir.

Les fans paient des prix énormes pour voir Messi jouer pour Miami

Martino a également affirmé être bien conscient de la responsabilité de jouer Messi lors du match à l’extérieur ici aux États-Unis. Les prix des billets ont grimpé à travers le pays alors que les fans espèrent apercevoir le vainqueur de la Coupe du monde.

En fait, Le New York Post a suggéré vendredi que les billets pour le match de samedi avaient un prix moyen de près de 500 $. C’était environ 10 fois le prix moyen des billets avant l’arrivée de Messi en MLS.

« Je comprends les attentes du reste du monde à son égard, et c’est indéniable », a poursuivi Martino. « Mais je ne peux pas agir sur cette base, car je risquerais alors de mal faire les choses. »

Après le match contre les Red Bulls, Miami compte encore six matches de MLS avant de disputer la finale de l’US Open Cup. Messi et compagnie devraient accueillir le Houston Dynamo pour le trophée le mercredi 27 septembre.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire