Martino de Miami minimise les craintes de blessure de Messi avant la demi-finale de la Coupe

L’entraîneur de l’Inter Miami CF, Gerardo « Tata » Martino, a minimisé une blessure potentielle de Lionel Messi après que la superstar argentine ait semblé s’être tordu la cheville droite lors de l’entraînement de lundi.

« Je n’étais qu’à une partie de la session parce que j’avais une réunion après et que je finissais de me préparer, donc je n’ai pas vu exactement ce qui s’est passé. Mais si c’était quelque chose de grave, je suis sûr que tout le monde aurait été choqué », a déclaré Martino. a déclaré avant que son équipe ne s’envole pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue mardi contre l’Union de Philadelphie. « Puisque tout le monde allait bien, j’imagine qu’il ne s’est rien passé. »

Messi, qui a marqué huit fois en cinq matches de coupe depuis qu’il a rejoint le club du sud de la Floride, espère certainement être en pleine santé pour ce qui sera probablement son test le plus difficile en rose contre l’équipe de Jim Curtin à Subaru Park.

L’Union a terminé deuxième de la MLS la saison dernière et occupe actuellement la troisième place de la Conférence de l’Est après avoir perdu une seule fois à domicile toute la saison – en mars contre Orlando.

Et tandis que Miami a marqué 17 fois au cours de sa course fulgurante vers les quatre derniers, Philadelphie n’a accordé que quatre buts lors de ses cinq matchs de Coupe de la Ligue.

Mais arrêter Messi est une autre histoire, et Martino – qui a précédemment entraîné le joueur de 36 ans avec l’Argentine et Barcelone – a déclaré lundi qu’il voyait un nouveau Messi plus satisfait depuis son triomphe en Coupe du monde et son passage ultérieur à Miami.

« Vous le voyez sur le terrain, je n’ai pas à vous le dire, mais il est beaucoup plus calme, beaucoup plus heureux », a déclaré Martino. « Être heureux a aussi à voir avec où il a été. »

Si Miami veut éviter un troisième road trip en quatre matchs sur une période de 13 jours et accueillir la finale de samedi, ils devront vaincre Philadelphie et espérer que Monterrey bat Nashville dans l’autre demi-finale qui commence deux heures et demie plus tard dans la nuit.

Les règles de la Coupe de la Ligue cette année stipulent que toute équipe mexicaine est l’équipe à l’extérieur dans n’importe quel match contre une équipe de la MLS, donc si Nashville et Miami gagnent, l’équipe du Tennessee accueillera la finale en raison de leur record supérieur en saison régulière 2022.

Cependant, si Miami perdait, ils joueraient un match pour la troisième place, ce qui, contrairement à la plupart des matchs de consolation, signifierait beaucoup, car le vainqueur du match sera la troisième des trois équipes de ce tournoi à se qualifier pour l’année prochaine. Coupe des champions de la CONCACAF.

Le vainqueur de cette compétition obtient un laissez-passer pour les huitièmes de finale de ce tournoi, tandis que les équipes finalistes et troisièmes devront jouer au premier tour.

S’il termine quatrième de cette Coupe des Ligues, Miami a encore deux chances de se qualifier pour la Champions Cup.

Ils pourraient remporter l’US Open Cup – leur demi-finale au FC Cincinnati se déroulera le 23 août – ou venir de la dernière place pour remporter la Coupe MLS, qui après leurs performances lors de ces premiers matchs depuis l’arrivée de Messi et ses amis , ne semble soudainement pas être une proposition aussi farfelue.