FORT LAUDERDALE, Floride — L’entraîneur-chef de l’Inter Miami CF, Gerardo « Tata » Martino, a confirmé l’intérêt continu de son club pour la signature de l’attaquant vétéran Luis Suárez cet hiver.

S’adressant aux médias un jour avant le dernier match à domicile de Miami de la saison MLS – un match nul 2-2 contre le Charlotte FC – Martino a déclaré que l’organisation continuait d’évaluer une éventuelle décision pour l’Uruguayen de 36 ans, trois mois après les rumeurs. entourant le transfert initialement commencé.

« Dans notre analyse de la saison à venir et des besoins que nous pourrions avoir, nous avons une analyse avec Luis et une analyse sans Luis », a déclaré Martino.

« Quand le moment viendra d’officialiser la situation de Suárez par rapport à l’Inter Miami, nous serons prêts à aller dans la direction correspondante. »

Comme confirmé plus tôt ce mois-ci Selon son entraîneur actuel au Grêmio, Renato Gaucho, Suárez, 36 ans, quittera le club de Porto Alegre à la fin de la saison de Serie A brésilienne en décembre, bien qu’il ne soit qu’à la moitié du contrat de deux ans qu’il a signé. Décembre de l’année dernière.

« C’est quelqu’un qui est venu par ici et qui a non seulement laissé sa marque à Grêmio, mais je crois que tout le Brésil le reconnaît », a déclaré Gaucho. « J’ai eu le plaisir de travailler avec lui. Il nous manquera beaucoup. »

Suárez, meilleur buteur de tous les temps de l’Uruguay avec 68 buts en 137 matches. La Céleste — est actuellement le meilleur buteur du Grêmio cette saison avec neuf buts en 27 matches de championnat.

Les doubles champions de Serie A, relégués en 2021 pour rebondir un an plus tard, occupent actuellement la troisième place du classement, à 14 points du leader Botafogo à 12 matches de la fin.

Les rumeurs sur un éventuel déménagement de Suárez dans le sud de la Floride ont commencé à circuler au cours de l’été lorsque Suárez a admis que les exigences élevées de la ligue brésilienne avaient des conséquences néfastes sur son corps, en particulier sur ses genoux.

Il a subi une opération du ménisque du genou gauche en 2014 alors qu’il était à Liverpool, et une opération similaire au genou droit en 2020 en tant que joueur de Barcelone.

« Je sens que l’année prochaine, je ne pourrai pas être performant en raison de ma forme physique et des exigences élevées du championnat brésilien. C’est pourquoi le club et moi avons parlé de mettre fin à mon contrat. [with Grêmio] un an plus tôt », a-t-il déclaré aux journalistes fin juillet.

Cette déclaration est intervenue un peu moins de deux semaines après que l’Inter Miami ait finalisé la signature de Lionel Messi, bien que Suárez ait déclaré à l’époque que le club de MLS avait parlé à Grêmio, mais pas à lui directement.

Aux côtés de Messi, Miami a recruté d’autres anciennes stars de Barcelone Sergio Busquets et Jordi Alba au milieu de leur saison, des mouvements qui les ont aidés à remporter le titre de la Coupe des Ligues et une place dans la Coupe des Champions de la CONCACAF 2025.

Suárez a passé six saisons à jouer aux côtés de ce trio au Camp Nou de 2014 à 2020, remportant quatre titres de la Liga espagnole et l’UEFA Champions League 2015.

Quant à la situation actuelle des attaquants haut de gamme de Miami, Josef Martínez en est à la dernière année de son contrat et pourrait ne pas revenir à Miami la saison prochaine, tandis que l’Équatorien de 23 ans Leonardo Campana a signé le mois dernier une prolongation de contrat qui le maintiendra à Miami. Sud de la Floride jusqu’en 2027.

Après le match nul de mercredi contre Charlotte, Martino a admis que le club s’était récemment concentré principalement sur la saison prochaine.

« Nous ne pouvons pas négliger le match de ce soir ni celui de samedi, mais nous pensons déjà à la saison prochaine », a déclaré Martino. « J’ai toujours pensé que 2024 était, d’une certaine manière, l’année où notre travail commençait. »