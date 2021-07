Martinique vs. États-Unis – Rapport de match de football – 15 juillet 2021

Les États-Unis ont marqué deux buts de Daryl Dike pour une victoire facile 6-1 sur la Martinique pour réserver une place pour les huitièmes de finale de la Gold Cup 2021 jeudi soir à Kansas City.

Les États-Unis sont passés à 37 victoires, une défaite et quatre nuls en phase de groupes de la Gold Cup.

Dike a ouvert le score pour les États-Unis avec un coup de tête d’un joli centre de Matthew Hoppe dans la surface.

Un but contre son camp de la Martinique a mené au deuxième pour les Américains, quand après une bousculade dans le but et un quasi-échec de Gianluca Busio, le ballon est tombé dans le filet du défenseur Samuel Camille.

Les États-Unis ont commencé à chaud après la pause avec le but de Miles Robinson avant que Dike n’obtienne une seconde classe pour mettre l’équipe de Gregg Berhalther à 4-0 avant l’heure.

Emmanuel Rivière a frappé du point de penalty pour placer la Martinique au tableau d’affichage, mais Gyasi Zardes a compensé cette frappe peu de temps après avec un tir clinique sur le dos d’un beau mouvement d’équipe pour redonner l’avance de quatre buts aux États-Unis

Nicholas Gioacchini a ajouté plus de brillance au score, terminant un tir à bout portant d’un centre de Busio pour porter le score à 6-1 en faveur des États-Unis

Hoppe, qui a commencé, et Donovan Pines, qui est entré à la 70e, ont porté le total à 47 débuts en 31 matches sous Berhalter.

Berhalter a changé sept partants par rapport à la première victoire 1-0 du week-end dernier contre Haïti, insérant le défenseur James Sands ainsi que Busio, George Bello, Eryck Williamson, Christian Roldan, Hoppe et Dike. La formation comptait en moyenne cinq apparitions internationales et était en fait une université junior, seul Roldan passant régulièrement beaucoup de temps avec le groupe de joueurs principaux.

Dike, sortant d’un prêt d’Orlando à Barnsley de deuxième niveau dans le championnat de deuxième division d’Angleterre, a porté son total de buts internationaux à trois. Il a donné l’avantage aux États-Unis à la 14e minute avec une tête sur un long centre de Hoppe.