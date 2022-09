Martinez peut-il empêcher Haaland de marquer dans le derby de Manchester?

Lisandro Martinez a déjà déchiffré le code consistant à garder Erling Haaland silencieux pendant 90 minutes. Lorsque le défenseur de Manchester United a joué pour l’Ajax lors de la victoire 4-0 en Ligue des champions en octobre dernier contre le Borussia Dortmund de Haaland, l’international argentin a travaillé en tandem avec son partenaire défensif Jurrien Timber pour annuler la menace de l’homme qui déchire maintenant la Premier League avec Manchester City.

Haaland a eu des chances de marquer dans la Johan Cruyff Arena, mais le travail défensif de Martinez et Timber – ainsi que le plan tactique de l’entraîneur Erik ten Hag – ont assuré que le match se termine avec Haaland souffrant de ce qui, pour lui, est devenu la rareté d’échouer. marquer.

Près de 12 mois plus tard, Martinez et Haaland s’affronteront à nouveau dimanche lorsque Ten Hag’s United se rendra à l’Etihad lors du premier derby de Manchester de la saison. Tous deux en sont aux premiers stades de leur carrière dans leurs nouveaux clubs après les transferts estivaux, et tous deux ont été deux des nouveaux arrivants exceptionnels en Premier League cette saison. Bien qu’il y aura un certain nombre de batailles clés qui influenceront le résultat du match de dimanche, le face à face Martinez contre Haaland sera sans doute le plus décisif.

Si Martinez, probablement avec l’aide de son partenaire défensif Raphael Varane, peut profiter de 90 minutes supplémentaires sans permettre à Haaland de marquer, alors les chances de United de battre l’équipe de Pep Guardiola seront bien plus grandes. Pourtant, Haaland se révèle presque imparable dans un maillot City.

En 10 matchs toutes compétitions confondues pour son nouveau club, le joueur de 22 ans a marqué 14 buts et seul Bournemouth – oui, Bournemouth, qui a perdu 9-0 à Liverpool – l’a empêché de marquer dans un match compétitif. Et même s’il n’a pas réussi à marquer lors de la victoire 4-0 de City contre les Cherries, il a quand même enregistré une passe décisive, trouvant un moyen d’apporter une contribution révélatrice.

Lisandro Martinez n’est pas le plus grand, il pourrait donc lutter contre un adversaire plus grand. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Sur le papier, Haaland contre Martinez devrait être un décalage. L’attaquant de City mesure 6 pieds 4 pouces et a le physique d’un boxeur poids lourd, tandis que Martinez ne mesure que 5 pieds 9 pouces et est relativement léger, mais ce qui lui manque en avantages physiques, le joueur de 24 ans compense certainement dans la ténacité et sa capacité à lire le jeu. Après avoir joué aux côtés de Harry Maguire lors des deux premières défaites de United contre Brighton & Hove Albion et Brentford en Premier League, la taille de Martinez – ou son absence – a été désignée par un certain nombre d’anciens joueurs respectés comme étant un problème qui l’empêcherait de devenir un succès dans le football anglais.

“Je suis convaincu que ça ne peut pas marcher parce que sa taille [Martinez] jouant dans un dos à quatre”, a déclaré l’ancien défenseur de Liverpool et de l’Angleterre Jamie Carragher après la défaite de United 2-1 contre Brighton et 4-0 à Brentford. “Peut-être qu’il pourrait aller à l’arrière gauche, peut-être qu’il pourrait jouer dans un dos trois, mais un back four, il ne peut pas y jouer en Premier League.

“Son dépassement est très bon, il a l’air agressif. Il ressemble à un leader. Ce n’est pas un mauvais joueur, mais pour jouer à ce niveau de football à 5 ​​pieds 9 pouces, je ne voudrais pas jouer aux côtés de quelqu’un qui avait 5 ans. -foot-9 en tant que défenseur central.”

Être petit n’est pas nécessairement un désavantage critique contre un attaquant comme Haaland. Après tout, l’international norvégien ne discrimine pas certains types de défenseurs – il marque contre tous, qu’ils soient grands, petits, rapides ou lents.

L’ancien défenseur de United Jaap Stam, membre de l’équipe qui a remporté le triplé de Sir Alex Ferguson en 1999, estime que Martinez a montré qu’il avait les qualités pour dissiper le stéréotype selon lequel les petits défenseurs ne peuvent pas réussir en Premier League. “C’était facile, le jour où il a signé pour United, j’avais déjà dit qu’ils parleraient de sa taille”, a déclaré Stam au Manchester Evening News. “Par ici [in England]tout le monde pense qu’en tant que défenseur central, vous devez être grand et grand, sinon vous n’y arriverez pas.

“Bien sûr, parfois il va être surpris, mais c’est aussi ce qui arrive avec les grands joueurs – ils font aussi des erreurs. Martinez montre sa qualité sur le ballon, il montre sa qualité en défense et sa communication autour de lui est bonne. Il faut juste continuer.”

Lisandro Martinez a pris le meilleur sur Erling Haaland la saison dernière en Ligue des champions. Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Contre Dortmund, Martinez et Timber se sont partagé les tâches défensives tout en marquant Haaland. À 5 pieds 10 pouces, Timber manquait également de hauteur et de puissance contre l’attaquant, mais avec un défenseur tombant tandis que l’autre se rapprochait de Haaland, l’Ajax a pu l’empêcher de marquer.

À 6 pieds 3 pouces, l’international français Varane donnera à United et Ten Hag un mélange de hauteur, de force et de rythme contre City, ce qui devrait permettre une confrontation fascinante entre la machine à buts de City et le partenariat défensif central en développement de United.

Mais si dimanche sera clairement un test de l’axe Martinez-Varane, ce sera aussi un défi pour Haaland, qui n’a pas encore affronté l’un des soi-disant Big Six de la Premier League lors d’un match compétitif cette saison. Lors de la défaite du Community Shield contre Liverpool en août – un match qui n’est pas classé comme un match compétitif – Haaland a coupé un chiffre frustré contre Virgil van Dijk et n’a pas réussi à marquer lors d’une défaite 3-1. La contribution la plus importante de Haaland dans ce match a été de manquer un but ouvert à 3 mètres dans le temps d’arrêt.

La façon dont Haaland se comportera contre United sera un pointeur intéressant pour les mois à venir. Si la ligne d’approvisionnement de City vers son attaquant vedette est réduite face aux meilleures équipes, l’équipe de Guardiola pourrait ne pas être aussi formidable qu’elle est apparue contre de nombreuses équipes les plus faibles de la Premier League.

Haaland est incontestablement un phénomène de buteur et l’arrêter sera l’objectif principal de United ce week-end. À Martinez, cependant, ils ont au moins un défenseur qui sait comment faire exactement cela.