Lautaro Martnez a réussi un tour du chapeau pour aider l’Inter Milan à battre Crotone, menacé de relégation, 6-2 et à prendre la tête de la Serie A pendant quelques heures au moins dimanche.

Martnez aurait pu en avoir quatre si sa deuxième tentative n’avait pas été un but contre son camp par le défenseur de Crotone Luca Marrone.

Romelu Lukaku et Achraf Hakimi ont également marqué lors d’une solide performance en seconde période des Nerazzurri.

L’Inter a dépassé de deux points son rival de la ville, l’AC Milan, qui se rendra plus tard à Benevento où il affrontera l’ancien joueur vedette et entraîneur Filippo Inzaghi.

Les 20 équipes de Serie A sont en action dimanche alors que la ligue italienne reprend après la pause hivernale.

L’Inter avait terminé l’année dernière sur une séquence de sept victoires successives en championnat, mais a été surpris lorsque Niccol Zanellato a conduit Crotone en tête à la 12e minute.

Martnez a égalisé à la 20e et pensait avoir encore 11 minutes plus tard, mais Marrone a obtenu le dernier contact sur le ballon de Nicol Barellas à travers la surface.

Vladimir Golemi a égalisé peu de temps après sur place après qu’Arturo Vidal ait commis une faute sur Arkadiusz Reca.

Vidal avait également été responsable de l’ouverture de Crotones et il a été enlevé à la mi-temps.

L’Inter se comporte souvent mieux en seconde période et cela a prouvé à nouveau que Martnez a rétabli son avance à la 57e avec un tir puissant dans le coin supérieur gauche.

Lukaku avait joué un rôle dans l’accumulation et l’ancien attaquant de Manchester United a marqué sa 50e apparition en Serie A avec un but de son propre sept minutes plus tard, détournant et empêchant Sebastiano Luperto de tirer sur le long ballon d’Alessandro Bastonis.

Martnez a complété son tour du chapeau à la 78e, entamant le rebond à bout portant après que le gardien de Crotone Alex Cordaz ait sauvé la frappe d’Ivan Periis. Hakimi a couronné une belle journée pour l’Inter à trois minutes du temps.

___

