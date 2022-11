Martinez l’emporte sur l’Argentine aussi vite qu’à Man United

DOHA, Qatar — Quand il s’agit de convaincre les gens, cela ne prend pas longtemps à Lisandro Martinez. Après que Manchester United ait commencé sa saison avec des défaites consécutives contre Brighton & Hove Albion et Brentford, un débat a commencé pour savoir si, à 5 pieds 9 pouces, il était assez grand pour devenir défenseur central de la Premier League. Pourtant, fin août, il a été nommé joueur du mois de United.

Puis, arrivé au Qatar avec une équipe argentine désignée comme l’une des favorites pour remporter la Coupe du monde, Martinez a été laissé sur le banc pour son premier match contre l’Arabie saoudite. Après une défaite choc 2-1, il a été choisi pour entamer le deuxième match contre le Mexique, et après une performance impressionnante lors d’une victoire 2-0 qui a insufflé une nouvelle vie à leur campagne, il devrait garder sa place pour le dernier match crucial du groupe. face à la Pologne mercredi.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni, une fois de West Ham United, a développé la réputation de garder la foi avec un groupe de joueurs de confiance, à tel point que son équipe a été surnommée “La Scaloneta” en son honneur.

Vénéré à la maison pour avoir mis fin à une sécheresse de 28 ans lors de championnats majeurs en levant la Copa America en 2021, les décisions de Scaloni sont rarement remises en question, mais la forme de Martinez à Old Trafford a suscité des appels isolés pour qu’il soit inclus contre l’Arabie saoudite aux dépens soit de Tottenham. Cristian Romero de Hotspur ou l’ancien défenseur central de Manchester City Nicolas Otamendi. Les supporters argentins étaient heureux d’accepter la préférence de Scaloni pour commencer avec Romero et Otamendi, mais maintenant que Martinez est là – il a remplacé Romero après 59 minutes, six minutes seulement après que l’Arabie saoudite a marqué son deuxième but – il ne fait aucun doute qu’il devrait rester là.

Il a été responsable de l’un des moments emblématiques de l’Argentine au Qatar en prenant une botte au visage de l’attaquant mexicain Hirving Lozano, puis en repartant comme si de rien n’était. C’est le type d’engagement que les supporters argentins apprécient presque autant qu’un but de Lionel Messi.

Scaloni a répondu à la défaite face à l’Arabie saoudite en abandonnant son plan habituel et en effectuant cinq changements contre le Mexique, mais les supporters argentins veulent en voir un autre lorsque le XI est annoncé pour affronter la Pologne, avec l’inclusion du milieu de terrain de Benfica Enzo Fernandez.

L’introduction du joueur de 21 ans sur le banc à la 57e minute contre le Mexique a été le catalyseur pour que l’Argentine prenne le contrôle d’un match décousu. Tout d’abord, il a été impliqué dans le mouvement qui a vu Messi marquer, puis a trouvé le filet lui-même avec une frappe enroulée dans le coin supérieur pour mettre leur victoire hors de tout doute. On s’attend à ce que s’il y a un changement contre la Pologne, cela impliquera Fernandez plutôt que de laisser tomber Martinez pour Romero, qui était pauvre contre l’Arabie saoudite et a du mal à se débarrasser d’une blessure musculaire.

Une grande partie du succès de Scaloni avec l’Argentine a été attribuée à sa capacité à favoriser un esprit d’équipe qui manquait dans d’autres tournois, et il tenait à donner à Martinez sa première convocation internationale en 2019 autant pour son personnage que pour toute autre chose. À United, Martinez est considéré comme étant aussi important en dehors du terrain qu’il l’est dessus.

Lisandro Martinez n’a pas débuté le premier match de l’Argentine dans cette Coupe du monde, mais il est vite devenu indispensable. Tom Weller / alliance photo via Getty Images

Le manager de Man United, Erik Ten Hag, voulait un défenseur central du pied gauche cet été pour donner plus d’équilibre à sa défense, mais Martinez a également joué un rôle clé pour mettre de l’ordre dans le vestiaire. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il met un point d’honneur à manger avec différents groupes d’amis au sein de l’équipe United pour s’assurer que les cliques ne se développent pas, et il recherchera les joueurs qui ont fait une erreur ou ceux qui ne jouent pas pour s’assurer qu’ils le sont. pas laissés à eux-mêmes.

Martinez a également été crédité du développement d’Alejandro Garnacho cette saison après avoir pris l’adolescent sous son aile. Il est décrit comme le “grand frère” de Garnacho dans le vestiaire et a aidé l’attaquant à devenir plus professionnel après avoir rencontré des problèmes de discipline lors de la tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie en manquant des réunions d’équipe.

Des sources ont déclaré à ESPN que Martinez est le joueur que tout le monde veut dans son équipe pour les matchs à petite échelle à la fin de l’entraînement et qu’il est furieux après s’il ne gagne pas. Lorsqu’il se lance dans des défis, d’autres joueurs répondent en criant “le boucher” – une référence à un surnom qu’il a pris à l’Ajax – et rient souvent de la façon dont il a réussi à développer une image d’homme dur en dépit d’être extrêmement poli et réservé loin du football.

“Il apporte un esprit sud-américain”, a déclaré Ten Hag, après la confirmation de la signature de 57,37 millions d’euros de Martinez en juillet. “C’est de l’agressivité mais aussi du contrôle.”

Il est déjà un héros culte à Old Trafford, et les tacles féroces sont accueillis par des chants de “Argentine, Argentine”. Après avoir été remplacé à la mi-temps lors de la défaite 4-0 de United contre Brentford en août – une performance qui a incité l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher à dire qu’il était “convaincu” que Martinez ne pouvait pas jouer en tant que défenseur central en Premier League – – le joueur de 24 ans a joué un rôle central dans le renouveau sous Ten Hag. Et, depuis son introduction au Qatar, l’Argentine est passée d’une sortie précoce humiliante à se rétablir en tant que véritables prétendants à la Coupe du monde.

Avant le tournoi – le dernier de Messi – on avait le sentiment que l’Argentine le gagnerait pour son emblématique n ° 10 plutôt que grâce à lui. Si cela se produit et que Messi se retire avec le trophée en main, il devra remercier des joueurs comme Martinez.