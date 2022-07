Martinez finalise le transfert d’Ajax à Man Utd dans le cadre d’un accord de 56,7 millions de livres sterling

Londres (AFP) – Manchester United a finalisé mercredi la signature du défenseur argentin Lisandro Martinez de l’Ajax pour un montant pouvant atteindre près de 57 millions de livres sterling.

Le joueur de 24 ans, qui a remporté deux titres d’Eredivisie sous le nouveau patron de United Erik ten Hag à Amsterdam, a signé un contrat jusqu’en 2027 à Old Trafford, avec une option de 12 mois supplémentaires.

L’Ajax a déclaré avoir convenu d’une indemnité de transfert de 57,37 millions d’euros (58,2 millions de dollars, 48,3 millions de livres sterling) avec United.

En incluant les variables, ce montant pourrait passer à 67,37 millions d’euros.

“C’est un honneur de rejoindre ce grand club de football”, a déclaré le défenseur central sur le site Internet de United.

“J’ai travaillé si dur pour arriver à ce moment et, maintenant que je suis là, je vais me pousser encore plus loin.

“J’ai eu la chance de faire partie d’équipes performantes dans ma carrière et c’est ce que je veux continuer à Manchester United.

“Il y aura beaucoup de travail pour arriver à ce moment, mais je crois fermement que, sous ce manager et ses entraîneurs, et avec mes nouveaux coéquipiers, nous pouvons le faire.”

Martinez, qui a commencé sa carrière chez Newell’s Old Boys et a également joué pour l’équipe argentine Defensa y Justicia, a remporté la Copa America 2021 avec son pays et a été sélectionné sept fois au niveau international.

Il est la troisième signature de l’ère Ten Hag après la capture de l’arrière gauche Tyrell Malacia de Feyenoord et le transfert gratuit de l’ancien milieu de terrain de Brentford et Tottenham Christian Eriksen.

Le directeur du football de Manchester United, John Murtough, a déclaré : « Lisandro est un joueur exceptionnel qui apportera davantage de qualité et d’expérience à l’équipe d’Erik.

“Nous sommes ravis qu’il ait choisi de rejoindre Manchester United et nous sommes impatients de le voir se développer davantage et aider l’équipe à atteindre le succès que nous visons.”

United, qui a terminé sixième décevant en Premier League la saison dernière, accueille Brighton le 7 août lors de son premier match de la nouvelle campagne.