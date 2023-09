Martinez de Man United risque deux mois d’absence en raison d’une blessure au pied

Le défenseur de Manchester United, Lisandro Martínez, devrait être absent pendant environ deux mois après avoir subi une récidive de sa blessure au pied contractée en avril.

Martinez a raté la fin de la saison dernière en raison de sa blessure et a aggravé le problème lors des défaites contre Brighton et le Bayern Munich plus tôt ce mois-ci.

Le défenseur argentin a raté les victoires contre Burnley et Crystal Palace et est désormais prêt à rester longtemps sur la touche. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il devrait être absent pour une période similaire à celle de sa blessure initiale.

« Lisandro Martinez sera absent pour une période prolongée en raison d’une aggravation de sa blessure au pied qu’il a subie en avril », a déclaré le club dans un communiqué. déclaration vendredi.

« Le défenseur argentin a connu le revers lors de notre match de Premier League contre Arsenal au début du mois.

Lisandro Martinez est un joueur clé de l’entraîneur-chef Erik ten Hag depuis que le défenseur a rejoint United en provenance de l’Ajax en juillet 2022. Images DeFodi via Getty Images

Malgré la blessure, Martinez a joué pour United lors des deux matchs suivants contre Brighton et le Bayern.

Mais il est maintenant déterminé qu’il a besoin d’une période d’absence pour se rétablir et se réadapter. L’évaluation est en cours pour déterminer les prochaines étapes.

« Tout le monde à Manchester United transmet à Lisandro nos meilleurs vœux et espère qu’il reviendra le plus tôt possible », a déclaré le club dans un communiqué.

Pendant ce temps, l’arrière latéral prêté Sergio Reguilón devrait rater le choc de Premier League contre Palace samedi après s’être blessé aux ischio-jambiers contre Burnley.

Il rejoint Martinez, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo et Amad en marge. Jadon Sancho reste indisponible pendant qu’il s’entraîne loin de l’équipe tandis que Christian Eriksen et Scott McTominay ont tous deux raté la victoire de la Coupe Carabao contre Palace mardi pour cause de maladie.