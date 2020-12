Cela dit tout sur la crise à Arsenal ces jours-ci, un adolescent peut faire son premier départ en neuf mois, toucher le ballon 11 fois et se blesser après 49 minutes tout en restant son meilleur joueur de loin.

Gabriel Martinelli a été le bref clignotement de la lumière lors d’une autre soirée lugubre pour Mikel Arteta alors que Manchester City manquait de vainqueurs faciles 4-1 à l’Emirates pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe EFL. Les ténèbres enveloppent les artilleurs ces jours-ci, à tel point que l’entreprise et l’effort de Martinelli se sont démarqués comme un phare.

« Gabi [Martinelli] a une énergie unique et une façon de transmettre sa passion pour le jeu. Je pense qu’il joue le jeu d’une manière différente de n’importe quel autre joueur, donc c’est difficile de le comparer « , a déclaré Arteta par la suite. » Mais c’est formidable de le revoir, de ramener cet esprit, ce combat et après si longtemps. [out] jouer contre cet adversaire, comme il l’a fait je pense en première mi-temps, c’est quelque chose dont il faut être vraiment fier. «

À un moment donné, alors qu’il boitait de manière palpable avec la blessure à la cheville qui a finalement forcé son remplacement, il a quand même bougé plus vite qu’Alexandre Lacazette, dont l’égalisation en première mi-temps ne devrait pas masquer une autre performance privée de tant de bases, notamment l’application et l’énergie.

C’était en fait le problème avec beaucoup de cette formation de départ. L’arrière central Shkodran Mustafi ne veut plus jouer pour Arsenal et est vraiment attaché à cette position en ne marquant personne dans son voisinage; Gabriel Jesus a ouvert le score en l’espace de trois minutes, trouvant un espace pour rencontrer la livraison ponctuelle d’Oleksandr Zinchenko avec une facilité embarrassante.

Le milieu de terrain Dani Ceballos sera de retour au Real Madrid à la fin de sa période de prêt et il semble que ce moment ne puisse pas venir assez tôt. L’arrière gauche Sead Kolasinac est également susceptible de partir après avoir presque quitté l’été, Lacazette aussi si un acheteur peut être trouvé.

« Nous devons renverser la situation ou nous avons de gros ennuis. C’est le moment qui décidera de notre saison », a déclaré Arteta après la défaite. « Je suis concentré sur les combattants et je vais face à un adversaire vraiment difficile.

« Je vois beaucoup de combattants. Nous examinons des options, des joueurs qui entrent et sortent. C’est une fenêtre vraiment compliquée avec la pandémie. »

Le gardien Runar Alex Runarsson ne fait que commencer sa carrière à Arsenal, mais il manque cruellement du niveau requis, un troisième joueur au mieux, et après des démonstrations instables en Ligue Europa, City a de nouveau révélé ses lacunes ici, notamment lorsque Riyad Mahrez Coup franc de feu vert à la 54e minute dans ses mains.

En revanche, Martinelli a été blessé pour traquer une cause perdue et entrer en collision avec le gardien de but de la ville Zack Steffen peu avant la fin de la première mi-temps. Le Brésilien, de retour dans l’équipe après avoir subi une opération au genou plus tôt dans l’année, a incarné le désir qu’Arsenal doit montrer pour grimper au classement de la Premier League.

Gabriel Martinelli était le seul point lumineux d’Arsenal lors de sa sortie de coupe à Man City, le joueur de 19 ans effectuant un premier départ impressionnant après neuf mois de blessure. Photo par ADRIAN DENNIS / AFP via Getty Images

Il a également montré sa classe et son importance étant donné que le style d’attaque d’Arteta est tellement concentré sur un croisement précis, produisant deux excellentes livraisons du flanc gauche – une avec chaque pied juste pour faire bonne mesure – la seconde dont Lacazette a enterré avec l’efficacité Arteta a demandé.

Arteta a tenu à maintenir la pression sur les épaules du jeune Martinelli, mais bien qu’il n’ait touché le ballon que 11 fois et ait affronté un joueur selon Opta, c’est sa volonté de greffer qui a donné vie à Arsenal.

Et chaque fois que l’Espagnol déplore un manque de finition clinique parmi ses attaquants, le record de Martinelli de 10 buts en 15 départs (et 12 apparitions en remplacement) se sent plus significatif. Arteta était si désespéré de garder Martinelli impliqué qu’il a commencé la deuxième mi-temps malgré le fait qu’il ait boitillé pendant les dernières minutes de la première et qu’il soit parti avec du sang qui coulait apparemment dans sa chaussette droite.

Il a duré quatre minutes, remplacé par 72 millions de livres sterling signant Nicolas Pepe, qui continue de regarder la moitié du joueur pour 10 fois le prix. Martinelli n’a coûté que 6 millions de livres sterling à Ituano en juillet 2019, mais cette acquisition astucieuse est une exception aux activités récentes d’Arsenal, et Arsenal compte payer le prix d’un mauvais recrutement lors de nuits comme celle-ci.

City a indéniablement choisi une équipe plus forte avec Pep Guardiola accordant clairement une certaine valeur à la tentative de remporter ce trophée pour la troisième saison consécutive, mais Arsenal avait encore trois joueurs signés pour 46,5 millions de livres sterling, 35 millions de livres sterling et 23 millions de livres sterling. Ce n’était pas une formation de moins de 23 ans, mais une formation qui reposait sur une profondeur d’équipe qui n’a tout simplement pas la qualité requise.

Arteta était naturellement déçue de la façon dont le jeu s’est déroulé. «Nous avons concédé un but vraiment doux après une ou deux minutes. Pour le moment, c’est difficile contre un très bon adversaire.

« Nous sommes revenus dans le match et avons marqué un très bon but et avons passé une période de 25 minutes où nous étions la meilleure équipe. Nous avons concédé une seconde et contre une équipe comme celle-là, ils vous pénalisent vraiment. Après cela, nous la poursuivions. «

Des vérités dures sont nécessaires pour qu’Arsenal sorte de cette crise. Une course de coupe prolongée a peut-être masqué les fissures, tout comme il était apparu le succès de la finale de la FA Cup la saison dernière – et sans doute leurs trois victoires dans les derniers jours du règne d’Arsène Wenger l’ont fait aussi, étant donné qu’il s’agit d’un club aspirant à défier le Premier ministre. Ligue et Ligue des champions.

Il n’y aura pas de demi-finale EFL au début de la nouvelle année et cela devrait être une bonne chose, donner à Arteta le temps de travailler avec ses joueurs sur le terrain d’entraînement pour aplanir les défauts qui semblent actuellement immuables. Avoir Martinelli disponible dans les semaines à venir aiderait sans aucun doute considérablement. Mais le reste de l’équipe d’Arsenal doit s’assurer que même dans cet état rouillé, Martinelli ne se distingue pas comme le seul espoir.