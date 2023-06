MARTINE McCutcheon est devenue « topless » en prenant un bain de soleil alors qu’elle s’ouvrait sur sa lutte contre l’anxiété.

L’actrice, 47 ans, a partagé la publication franche de son anxiété avec ses abonnés sur Instagram.

Elle a révélé que ses garçons étaient rentrés chez eux et qu’elle était plus émotive que d’habitude[/caption]

Martine a posté une photo de son bain de soleil alors que son pays continue de profiter du soleil.

Parallèlement à la photo, elle a révélé que ses garçons étaient rentrés chez eux et qu’elle était plus émue que d’habitude.

Elle a révélé: « Je me sentais un peu anxieuse à ce sujet si je suis honnête… Avez-vous déjà compris cela sans rythme ni raison?

« Je suis normalement doué pour puiser dans mes émotions et comprendre pourquoi je ressens ce que je fais.

« Mais aujourd’hui, je ne peux l’attribuer qu’aux hormones. »

Martine a été inondée de soutien de fans liés à ses émotions.

L’un d’eux a déclaré: « Je me sens comme ça depuis quelques semaines maintenant, c’est tellement horrible, juste la peur totale que mes filles ne soient pas à mes côtés et que je ne sois pas à côté d’elles pour les protéger. »

Un deuxième a écrit : « Mon anxiété me gagne et me frappe comme un train… tu n’es définitivement pas seul avec celui-ci ! »

« Oui, je peux me sentir bien, pas de problèmes, puis l’anxiété s’installe sans raison », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: « Je ressens cette anxiété parfois terrible. »

Martine a été inondée de soutien de fans liés à ses émotions

Martine a mis ses émotions sur le compte des hormones[/caption]