Martine McCutcheon s’ouvre sur le “retour” d’EastEnders malgré la mort de Tiffany alors qu’elle vise un nouveau rôle “chic”

MARTINE McCutcheon s’est ouverte sur son “retour” EastEnders malgré la mort de son personnage emblématique Tiffany.

On dit que la star de la télévision a en vue un nouveau rôle «chic» – deux décennies après avoir fait ses adieux au feuilleton BBC One.

Martine, 46 ans, est depuis devenue célèbre dans Love Actually et Miss Marple, et se concentre maintenant sur l’obtention d’un nouveau rôle.

Elle a confié au Mirror : “J’ai été la serveuse, la femme de chambre aux biscuits et la femme de chambre dans At Bertram’s Hotel d’Agatha Christie.

«Ce serait plutôt bien d’être la femme à l’écran ainsi que sur scène. Ce serait vraiment bien.

Déterminant si elle reviendrait à ses racines de savon, Martine a ajouté: «[Tiffany] est sorti avec un bang – littéralement.

« Si vous allez y aller, c’est comme ça. Si j’y retournais maintenant, ce ne serait plus pareil. J’ai eu le temps que je devais avoir.

Martine a joué Tiffany sur EastEnders pendant quatre ans avant que son personnage ne soit tué le soir du Nouvel An en 1998.

Bien qu’elle n’ait pas l’intention de revenir à l’émission BBC One, elle a récemment fait un retour à la musique, avec son premier album en cinq ans.

Le dernier disque de la chanteuse, Lost and Found de 2017, a atteint la 17e place du classement britannique, et Martine prépare un suivi.





Elle a récemment fait équipe avec son mari auteur-compositeur-interprète Jack McManus pour un morceau de la bande originale du film Fisherman’s Friend One and All et le jus créatif coule à nouveau.

Dans une interview exclusive, elle déclare : « Nous venons littéralement de commencer à écrire du nouveau matériel et à écrire de la nouvelle musique.

“Je veux juste faire ce que j’aime, qui est un vrai mélange, chanter des chansons qui ont besoin d’une voix pour les chanter, de belles paroles, de belles mélodies, une production magnifique.

“Je veux juste faire de grandes chansons et nous verrons ce qu’elles finiront par être. Je veux vraiment me produire à nouveau devant un public en direct. Ce projet complet de l’album prendra probablement beaucoup de temps cette année.

La maternité a transformé la vie de Martine, icône de Love Actually, et elle a mis un frein à sa carrière réussie pour se concentrer sur l’éducation de son fils Rafferty, sept ans.

La mère d’un enfant avait un single numéro un avec Perfect Moment et un premier album numéro deux You Me & Us.

Elle a ensuite remporté un Olivier Award pour sa performance en tant qu’Eliza Doolittle dans My Fair Lady et a joué aux côtés de Hugh Grant dans le classique de Noël Love Actually.