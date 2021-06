Martine McCutcheon partage une photo d’un frère rarement vu alors qu’elle le félicite pour son succès malgré ses « luttes »

L’ex-star de EASTENDERS, Martine McCutcheon, a partagé une photo rare de son frère et l’a félicité pour son succès malgré ses « luttes ».

L’actrice, qui a joué Tiffany Mitchell dans le feuilleton BBC One, a célébré l’anniversaire de son jeune frère avec un message poignant.

Martine McCutcheon a fêté l'anniversaire de son frère LJ avec un post touchant

L’icône de la télé 45, a mis en ligne un cliché très rare de LJ et a exprimé sa fierté de sa force.

Vêtue d’une robe d’été à fleurs, la star de la télévision peut être vue souriante alors qu’elle enroulait fièrement son bras autour de son frère.

Le couple a profité du soleil tout en profitant d’une réunion en plein air entourée de ballons.

À côté de la photo émouvante, elle a écrit : « Joyeux 30e anniversaire à mon petit (grand) frère LJ !

L'actrice a exprimé sa fierté pour les réalisations de son petit frère

Martine est surtout connue pour avoir joué Tiffany dans EastEnders de 1995 à 1999

« Je suis tellement fier de tout ce que vous avez accompli et de ce que vous êtes devenu – Contre toute attente. »

Martine a parlé du combat de son frère contre ses « besoins particuliers » et sa détermination à mener une « vie normale ».

Elle a poursuivi: « Tu es arrivé dans mon monde quand j’avais 15 ans et je t’ai adoré dès le moment où je t’ai tenu pour la première fois.

« Vous avez parfois lutté contre vos besoins particuliers et avez eu vos difficultés, mais vous avez toujours été déterminé à vivre une vie normale, à avoir un bon travail, à tomber amoureux et à vous marier.

Martine a fêté ses 45 ans avec une série de clichés de retour

Elle a également partagé une photo avec l'acteur Colin Firth de son temps sur Love Actually

« Les choses que tant de gens tiennent pour acquises étaient vos plus grands rêves et maintenant tout devient réalité pour vous ! Je suis tellement ravie pour toi !

Le dernier message de Martine survient des semaines après avoir célébré son propre anniversaire, ses 45 ans en mai.

La star de la télévision a fait un voyage dans le passé avec d’adorables photos de retour, elle a partagé une collection de photographies de la vieille école, du bébé à la vie de maman elle-même.

Y compris des photos d’elle bébé lavée par sa mère dans le bain, les photos de Martine la montraient posant comme une jeune fille en costume de danse, récoltant des récompenses et ses premiers portraits professionnels.

L'ancienne star du feuilleton a déclaré qu'elle était excitée pour le nouveau chapitre de sa vie





Elle a également été vue en train de se blottir contre sa co-vedette de Love Actually, Colin Firth, dans les coulisses, et une photo officielle d’elle et de Ross Kemp, qui jouait le mari de Tiffany, Grant, dans EastEnders.

Martine a récemment déclaré au Sun qu’elle était prête pour un nouveau chapitre brûlant de sa vie et a déclaré qu’elle se sentait plus sexy que jamais.

Elle a déclaré: «Ce qui est incroyable, c’est de regarder des gens comme Jennifer Lopez et Helen Mirren, qui vieillissent et pourtant leurs carrières sont toujours aussi solides. Ils ont cette lueur intérieure.

«Les gens ont toujours pensé que j’étais vraiment confiant, mais c’était un bon acte. La confiance véritable m’a pris du temps.