Lorsque Martine McCutcheon a rejoint EastEnders en tant que Tiffany Raymond en 1994, le rôle n’était censé être qu’un petit.

Mais la star a rapidement attiré des millions de fans et est devenue la chérie de la nation.

Un nombre impressionnant de 22 millions de personnes ont regardé la mort déchirante de Tiffany le soir du Nouvel An 1998 alors qu’elle fuyait la reine Vic et son mari brutal Grant Mitchell pour commencer une nouvelle vie en Espagne avec leur fille Courtney.

Les téléspectateurs ont été désemparés lorsque la voiture de Frank Butcher est arrivée au coin de la rue et a percuté Tiff, qui est morte au milieu de la rue alors qu’une larme poignante coulait sur sa joue.









Mais la sortie n’était pas celle qu’espérait Martine. La star a affirmé plus tard qu’elle n’avait voulu que le temps de lancer sa carrière pop, mais a été tuée en guise de punition et a découvert en écoutant la radio.

Cependant, Mal Young, le contrôleur des séries dramatiques de la BBC à l’époque, a admis qu’ils « se sont brouillés », mais a déclaré que l’émission refusait d’être son « filet de sécurité ».

«Je me souviens de la conversation que nous avons eue. Elle m’a dit qu’elle allait devenir chanteuse et star de cinéma et ainsi de suite, mais elle voulait un filet de sécurité pour revenir, et j’ai dit, eh bien, vous n’avez pas l’air très confiant si vous voulez ce filet de sécurité », a-t-il dit au Guardian.

« Je ne ferai pas ça – nous ne sommes pas sa charité. »







(Image: BBC)



Post-EastEnders, le single Perfect Moment de Martine en 1999 a atteint le numéro un des charts et elle a remporté des critiques élogieuses en tant que leader Eliza Doolittle dans My Fair Lady dans le West End de Londres.

Mais tout a commencé à s’effondrer à peine quelques semaines après que Martine a contracté une infection streptococcique suivie d’une thrombose à la jambe et au crâne, puis à une dépression.

Selon l’actrice née à Londres, elle a essayé de continuer à jouer mais sa voix « ne fonctionnait pas souvent ».

Martine a subi une mauvaise réaction à cause d’un cocktail de stéroïdes et d’antibiotiques et a été contrainte d’annuler ses apparitions avant de riposter aux allégations remettant en question son engagement.

« Ils ont en quelque sorte suggéré que j’étais paresseux et que je ne voulais pas faire le travail. Vous savez, je n’ai jamais rien annulé de ma vie », a-t-elle déclaré au Guardian en 2003 avant son retour sous les projecteurs dans Love Actually.

Elle a poursuivi: «J’étais dans une position où je n’avais tout simplement pas le choix.







(Image: Rex)



« En fin de compte, j’ai terminé la course quatre mois plus tôt. Ce n’était pas génial pour moi, cela ne me donne pas un excellent bilan – pourquoi choisirais-je de faire ça? »

Martine, aujourd’hui âgée de 44 ans, a ensuite été diagnostiquée avec le syndrome de fatigue chronique ME et la maladie de Lyme et a souffert de fausses couches récurrentes déchirantes et « horribles » parce que son système immunitaire « avait été touché ».

« Je n’ai pas eu de problèmes pour tomber enceinte, j’avais des problèmes pour les garder. Et à cause du ME, je n’étais tout simplement pas assez forte », a déclaré l’actrice à Loose Women.

« J’avais perdu des bébés et c’était horrible à chaque fois. »

Sur une période de sept ans, elle s’est effondrée plus de 20 fois et à son point le plus sombre, elle était si faible qu’elle a dû être confinée dans un fauteuil roulant.

«C’était effrayant quand j’étais en fauteuil roulant ou que je ne pouvais pas me doucher toute seule. Je dépendais totalement de tout le monde. C’était un endroit très sombre », a-t-elle dit précédemment au Sun.

«Le plus long que je suis resté sans quitter la maison était un mois.







(Image: WENN)



«Le point le plus bas, c’était lorsque j’étais allongé sur le canapé et que je ne pouvais pas bouger. Je me sentais suicidaire et j’avais peur de l’avenir si je restais comme j’étais. J’ai passé jour après jour pendant des mois à ne pas pouvoir bouger, me sentant comme un fardeau pour tout le monde.

«Je pensais que ce serait mieux si je ne me réveillais pas. J’étais sérieux. »

Incapable de travailler, la star – qui valait environ 2 millions de livres sterling à l’apogée de sa gloire – a été déclarée en faillite et a fait saisir sa bague de fiançailles de 25000 £ de son mari Jack McManus par des huissiers de justice.

«Je pensais juste que ma santé, mon argent, ma carrière m’ont tous été enlevés, et maintenant même ma bague de fiançailles – la seule chose qui représente ce qui est solide dans ma vie – a disparu», a-t-elle déclaré en 2016.

Mais malgré ses supplications pour que Jack trouve quelqu’un d’autre, il refusa de partir et devint à la place son soignant, lavant ses cheveux quand elle était trop faible et donnant sa physiothérapie quand ses muscles se grippaient.







(Image: martinemccutcheon / Instagram)



Et à mesure que l’état de santé de Martine s’améliorait, leurs rêves se sont réalisés et leur fils tant attendu Rafferty est arrivé en 2015 alors qu’elle avait 39 ans.

En 2017, elle a sorti Lost and Found, son premier album en 15 ans, et était un panéliste régulier sur Loose Women d’ITV. Elle vit dans un magnifique manoir du Surrey avec Jack et leur fils.

Mais pour Martine, rien ne se compare à la joie d’avoir enfin un enfant.

«La maternité m’a rendu tellement plus content», a-t-elle déclaré au Daily Mail.

«Rafferty m’a donné une nouvelle excitation et un nouvel enthousiasme pour les choses simples de la vie que je n’ai pas toujours eues dans ma propre enfance. C’est un miracle. La dernière pièce du puzzle. «