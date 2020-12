Martine McCutcheon a parlé du moment où elle craignait d’assommer Hugh Grant lors de son premier jour de tournage de Love Actually.

L’ancienne star d’EastEnders, âgée de 44 ans, joue la dame de thé de Downing Street qui tombe amoureuse du premier ministre de Hugh dans le film de Noël de 2003.

Elle a dit que sa première journée sur le plateau tournait la scène des retrouvailles à l’aéroport d’Heathrow, qui est la finale du film et dans laquelle elle saute dans les bras de Hugh.

Parlant de ses craintes à propos de cette scène, Martine a déclaré: «C’est vraiment clair, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais et j’étais tellement excitée, j’étais tellement nerveuse, j’étais tellement reconnaissante d’être là.

«J'étais incrédule que j'étais là, et ce fut un vrai moment de pincement.







(Image: Photo publicitaire)



Elle a ajouté: « Notre premier jour de tournage était en fait de filmer la dernière scène qui était la scène de Heathrow et c’était merveilleux, c’était l’une des seules fois où tout le monde était ensemble, sinon la seule fois, et vous vous rendez compte que tous ces gens sont en fait connectés d’une manière ou d’une autre sans le savoir nécessairement.

« C’était tellement spécial de regarder autour de nous et de voir tout le monde autour de nous, les lauréats des Oscars, le talent sur ce plateau ce jour-là était incroyable. »

C'est le moment où elle a dû se jeter sur Hugh qui a donné à Martine sa plus grande inquiétude, principalement parce qu'elle pensait qu'elle pourrait l'aplatir.







(Image: PA)



Elle a dit: « Mais j’étais vraiment nerveuse parce que je devais courir et sauter sur Hugh, c’était ma première scène, et je pensais ‘Oh mon Dieu, je vais le tuer!' »

Martine a dit que Hugh l’avait encouragée à mettre ses peurs derrière elle et à se laisser aller pour ce moment.

Elle a poursuivi: « Il était comme ‘Allez, vas-y’, et j’étais tellement nerveuse parce que je n’avais jamais eu à sauter sur personne dans une scène de ma vie et maintenant, comme je le fais, c’est avec l’idole qui est Hugh Grant, devant tout le monde, devant tous ces acteurs incroyables, et si je l’assomme? Et si je fais quelque chose de mal?

«Et chaque fois que je courais pour le faire, je m'arrêtais.







(Image: PA)



«Hugh m’a appelé Teeny, et il était comme ‘Allez Teeny, tu peux le faire’, et j’avais tellement peur que j’allais le blesser ou le renverser ou quelque chose comme ça.

Il s’est avéré que Hugh a vécu pour agir un autre jour et Martine poussa un énorme soupir de soulagement.

Elle a conclu: «Heureusement, tout s’est très bien passé et nous avons bien fait, il allait bien, il peut le gérer.

« Il fait que tout semble sans effort. »

