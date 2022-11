Martine McCutcheon admet qu’elle “a du mal à se lever” après la mort tragique de son frère alors qu’elle révèle que la perte “fait mal comme l’enfer”

MARTINE McCutcheon a parlé de son chagrin et de sa lutte après la perte de son frère.

L’actrice, 46 ans, a annoncé la triste nouvelle que son frère LJ – Laurence John – est décédé sans “aucune explication médicale” à l’âge de 31 ans le mois dernier.

Instagram

Martine McCutcheon a parlé de sa période difficile[/caption]

Martine a révélé qu’elle avait trouvé cela “difficile comme l’enfer” alors qu’elle s’ouvrait sur ses luttes quotidiennes.

Dans un article touchant, l’ancienne star d’EastEnders a écrit : « La vie n’est pas que de l’optimisme et de l’amour de la vie en général ! Avouons-le, la vie peut être compliquée, triste, fragile et peut être un tour de montagnes russes.

« Le deuil n’est pas joli. Cela fait très mal et vous fait remettre en question tant de choses dont vous étiez certain. Le simple fait de se lever pour faire des choses normales peut être si difficile. Certains jours je m’en sors, d’autres non. »

Elle a poursuivi: “Donc, pour tous ceux d’entre vous qui traversent cela, je vous salue! Mais vous devez continuer à être gentil avec vous-même, être gentil avec vos proches, continuer quand vous le pouvez et vous reposer quand vous le pouvez car c’est traumatisant.

«Soyez également fiers des petites victoires. Pour diverses raisons, aujourd’hui a été particulièrement difficile, mais c’était merveilleux de voir de vieux amis pour des câlins bien nécessaires, une conversation honnête et un verre de bulles.

Martine devait être la demoiselle d’honneur au mariage de son jeune frère avant sa mort subite.

À l’époque, elle a dit aux fans: “J’ai peur de vivre sans toi LJ mais je sais que tu voudras que nous vivions, rions et aimions vraiment dans ta mémoire. Je vais essayer, c’est promis ».

Martine s’est également confiée sur le combat de son frère avec ses « besoins particuliers » et sa détermination à mener une « vie normale ».