Martina Navratilova révèle qu’elle a été diagnostiquée avec un cancer de la gorge et du sein à un stade précoce

Martina Navratilova (Twitter)

La femme de 66 ans a remarqué un ganglion lymphatique élargi dans son cou en novembre et une biopsie a montré un cancer de la gorge à un stade précoce. Alors qu’elle subissait des tests sur sa gorge, le cancer du sein non lié a été découvert. Mais la 18 fois championne du Grand Chelem en simple a déclaré que son pronostic était bon et qu’elle commencerait le traitement ce mois-ci.