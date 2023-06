Martina Navratilova annonce qu’elle n’a plus de cancer après « une journée pleine de tests » | Actualités Ents & Arts

La légende du tennis Martina Navratilova a remercié le personnel médical après avoir révélé qu’elle était désormais sans cancer.

La championne en simple du Grand Chelem, âgée de 66 ans et 18 fois, a déclaré qu’elle avait le « tout clair » de ses médecins et a exprimé sa gratitude dans un tweet lundi.

« Après une journée pleine de tests à Sloan Kettering, j’ai obtenu le feu vert ! » dit-elle.

« Merci à tous les médecins, infirmières, magiciens des protons et des radiations, etc. Quel soulagement 🙂 #byebyecancer 🙂 et oui, #f *** cancer !!! »

L’ancien numéro un du tennis a reçu un diagnostic de cancer de la gorge et du sein plus tôt cette année en janvier et avait déjà suivi un traitement pour un cancer du sein à un stade précoce en 2010.

À l’époque, elle avait déclaré: « Ce double coup dur est grave mais toujours réparable, et j’espère une issue favorable.

« Ça va puer pendant un moment mais je vais me battre avec tout ce que j’ai. »

En mars, dans une interview sur Piers Morgan Uncensored sur TalkTV, la 18 fois championne du Grand Chelem en simple a déclaré que ses médecins lui avaient donné le feu vert pour un cancer de la gorge et du sein.

« Pour autant qu’ils le sachent, je n’ai plus de cancer », a-t-elle déclaré à l’hôte.

Dans l’interview, elle a dit qu’elle subirait une radiothérapie préventive pendant deux semaines sur ses seins, mais après cela, « je devrais être prête à partir ».

Après sa dernière mise à jour sur la santé, la star a rencontré beaucoup de soutien d’amis et de fans sur la plateforme.

Un utilisateur a partagé son expérience avec le cancer en félicitant Navratilova.

Ils ont dit: « C’est une nouvelle fantastique et je suis absolument ravi pour vous et votre famille.

« Je termine une chimio à haute dose et je me dirigerai vers une radiothérapie dans les semaines à venir. Tu me donnes de l’espoir et tu es une source d’inspiration, Martina. »

Un autre utilisateur a ajouté : « Félicitations, Martina ! C’est une merveilleuse, merveilleuse nouvelle. »

Quels sont certains des symptômes du cancer de la gorge?

Le cancer de la gorge, également connu sous le nom de larynx, est un type de cancer qui affecte la boîte vocale.

Selon le NHS, certains des symptômes incluent :

• Un changement dans votre voix, comme un son enroué

• Douleur en avalant ou difficulté à avaler

• Une toux ou un essoufflement de longue durée

• Un mal de gorge persistant

• Un sifflement aigu lorsque vous respirez

• Dans les cas graves, difficulté à respirer