Martin Tyler s’excuse après avoir semblé lier Hillsborough et le hooliganisme

Martin Tyler et la BBC se sont excusés après que le commentateur ait semblé suggérer que la catastrophe de Hillsborough était liée au hooliganisme.

Tyler, qui travaille pour Sky Sports, a parlé de commenter le premier match de Premier League il y a 30 ans et de l’état du football à l’époque lors d’une interview avec le programme Today de BBC Radio 4.

Il a déclaré: “Ce fut une belle aventure et 3 000 matchs en direct plus tard, pas tous commentés par moi – heureusement pour le public – cela semble avoir fonctionné.

“Vous devez vous rappeler que le football était dans une sorte de crise à cette époque.

“Nous n’étions pas si longtemps après Hillsborough et d’autres problèmes liés aux hooligans, donc c’était une période très difficile pour le jeu en général et cela a été considéré comme un peu de privatisation… l’enlevant au public.”

Ses commentaires ont rapidement provoqué une vague de critiques et de réactions négatives sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration publiée via Sky plus tard vendredi, il a déclaré: “Ce matin, tout en discutant de diverses crises auxquelles le football est confronté il y a 30 ans, j’ai évoqué quelques exemples, notamment la catastrophe de Hillsborough et également la controverse sur le hooliganisme lors des matches.

«Ce sont deux problèmes distincts. Il n’y a aucun lien entre la catastrophe de Hillsborough et le hooliganisme.

« Je le sais, et je n’insinuais pas qu’il y en avait. Je m’excuse sincèrement et de tout cœur pour tout malentendu.

La BBC a déclaré dans un communiqué: “Nous regrettons de ne pas avoir vigoureusement défié Martin Tyler sur un commentaire qui semblait lier Hillsborough et le hooliganisme.

“Martin s’est depuis excusé pour le commentaire et a précisé qu’il s’agissait d’exemples distincts et qu’il n’avait pas l’intention de confondre les deux.”

La catastrophe lors de la demi-finale de la FA Cup à Hillsborough à Sheffield le 15 avril 1989 a causé la mort de 97 fans de Liverpool.

Un jury d’enquête a statué en 2016 que les victimes avaient été tuées illégalement en raison d’un homicide involontaire coupable par négligence grave par l’officier de police du South Yorkshire aux commandes le jour, David Duckenfield.

La conclusion est intervenue après une campagne de 27 ans menée par des familles endeuillées et des survivants pour établir légalement la vérité derrière les événements.

Duckenfield a été acquitté d’homicide involontaire coupable par négligence grave à la suite d’un procès devant le tribunal de la Couronne de Preston en 2019.