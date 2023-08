Martin Truex Jr. retarde sa retraite et revient en 2024

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

BROOKLYN, Michigan – Au moins quelques fois par mois, Martin Truex Jr. est entré dans le centre des médias pour sa session médiatique hebdomadaire avec l’air qu’il n’allait pas répondre à LA question et a dit « prochaine question » ou « non ». décision » lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait pour la saison 2024 de la NASCAR Cup Series.

Le leader des points de la Coupe est entré samedi dans le centre des médias du Michigan International Speedway et a déclaré: « C’est votre jour de chance. »

Il aurait probablement pu dire cela à ceux de Joe Gibbs Racing qui voulaient qu’il revienne, et c’était probablement toute l’entreprise, comme l’a dit le champion de la Coupe 2017 : « Je reviens. »

Truex a annoncé son retour pour 2023 de la même manière en juin à Nashville. Cette décision lui a pris quelques mois supplémentaires.

« L’année dernière, c’était en juin, cette année, c’était en août, alors… donnez-moi [until] Octobre de l’année prochaine », a déclaré Truex en riant à propos de 2025.

La décision a pris plus de temps que prévu, étant donné que Truex est resté sans victoire en ratant les séries éliminatoires en 2022. Il a remporté trois courses cette année et mène le classement par 39 points sur Denny Hamlin.

« Cela ne me semblait pas juste de ne pas revenir et de continuer à faire ce que nous faisons », a déclaré Truex. « Je suis ravi de régler cela et de continuer à travailler cette année et excité pour l’année prochaine également. »

Truex a déclaré samedi après-midi qu’il n’en avait même pas encore informé tout son équipage. Il a signé l’accord vendredi soir.

« Je penche comme ça depuis quelques semaines, et je me disais : ‘OK, je n’arrêtais pas d’y penser et de voir si quelque chose changeait et rien ne changeait, alors je me disais, allons-y, faisons-le' » dit Truex.

Truex, 43 ans, compte 34 victoires en Coupe en 643 départs. Son jeune frère, Ryan, a remporté une course Xfinity pour JGR plus tôt cette année et continuera de conduire pour l’organisation.

« Nous avons encore des courses pour Ryan l’année prochaine – espérons-le plus », a déclaré Truex. « Nous recherchons des sponsors pour faire une année complète, si possible. C’est sur la table. Il courra à temps partiel, mais évidemment, ce serait formidable si nous pouvions lui obtenir un contrat à temps plein. »

Truex avait indiqué précédemment qu’il serait formidable d’avoir un moment de chute du micro en remportant le championnat et en prenant sa retraite. Il a dit que même s’il gagnait le championnat, il reviendrait.

« Une fois que vous avez signé sur la ligne pointillée, vous êtes engagé », a déclaré Truex. « Beaucoup de gens recherchent de grandes choses, et j’espère que je vais livrer. »

