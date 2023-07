Martin Truex Jr. et les décisions d’Aric Almirola à l’avant-garde de la saison idiote de NASCAR

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

LOUDON, NH – Alors que les discussions se poursuivent sur les plans 2024, plusieurs pilotes et équipes ne savent toujours pas comment les choses vont se mettre en place (ou s’effondrer).

C’est la nature de l’été dans la NASCAR Cup Series alors que les équipes jockey pour les pilotes et les pilotes et les équipes jockey pour les sponsors.

Voici un aperçu de certains des pilotes, dans l’ordre dans lequel ils sont dans les points, et leur statut de saison stupide s’ils ne sont pas encore signés pour la saison prochaine.

Martin Truex Jr..

Vous cherchez plus de contenu NASCAR? Inscrivez-vous à la newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass!

La plus grande question reste de savoir si Truex Jr. reviendra pour une autre année chez Joe Gibbs Racing. Il a déclaré au cours des deux dernières semaines qu’il devra décider bientôt car il est déjà trois semaines plus tard dans l’année que lorsqu’il a pris sa décision en 2022.

« Je dois probablement le faire assez rapidement », a déclaré Truex le 8 juillet à Atlanta. « Beaucoup de gens dans les coulisses comptent dessus pour ce qu’ils feront l’année prochaine. »

Lorsqu’on lui a demandé samedi au New Hampshire s’il avait pris une décision, Truex a poliment répondu: « Prochaine question. »

Bien qu’il soit difficile d’imaginer un pilote avec trois victoires et classé deuxième au classement actuel, Truex, âgé de 43 ans, garde son cercle fermé, donc une décision dans un sens ou dans l’autre ne serait pas une surprise totale. S’il ne revient pas, JGR a deux pilotes à temps plein Xfinity, John Hunter Nemechek et Sammy Smith, qui pourraient éventuellement occuper le siège.

Denny Hamlin

Bien qu’aucun accord n’ait été annoncé, Hamlin devrait revenir à JGR la saison prochaine. Son accord est simplement compliqué car il coïncide avec l’accord de Toyota avec son équipe 23XI Racing ainsi que la coordination du sponsoring. Alors que FedEx a réduit les courses ces dernières années, on s’attend toujours à ce qu’il soit présent sur la voiture JGR.

Michel Mc Dowell

McDowell est 16e au classement et le stock du pilote Front Row Motorsports a augmenté en tant que candidat potentiel pour conduire la voiture n ° 10 de Stewart-Haas Racing si Aric Almirola choisit de prendre sa retraite.

Bien que McDowell ait généralement des contrats d’une année à l’autre chez Front Row Motorsports, il a indiqué que l’équipe avait une option sur lui qu’elle pourrait exercer.

Quelle est la prochaine étape pour McDowell ? Michael McDowell indique qu’il n’a pas un contrôle total sur son équipe 2024.

« Ce n’est pas quelque chose auquel je pense trop en ce moment », a déclaré McDowell. « Ces conversations, je les entends comme vous les entendez.

« Mon plan est de continuer à courir à Front Row et d’y rester longtemps. Ce n’est pas mon option. Je n’ai pas le choix. Nous verrons comment cela se passera. … Ce n’est pas à moi. C’est vraiment pas. »

Front Row aimerait faire passer Zane Smith à la Cup Series l’année prochaine, ce qui signifierait que McDowell ou Todd Gilliland, qui a montré une croissance et une amélioration solides cette année, devraient trouver une autre maison.

Smith a également été mentionné comme une possibilité SHR, mais Front Row l’a sous contrat, ce qui nécessiterait probablement un rachat.

Si Gilliland est expulsé de Front Row, il obtiendra probablement un coup d’œil de toute équipe qui choisit de faire un changement au cours des prochains mois.

AJ Allmendinger

Allmendinger est 18e au classement et est sous contrat avec Kaulig Racing. À son retour à temps plein dans les courses de Coupe, Allmendinger a connu un début de saison lent mais a grimpé à la 18e place du classement.

Le pilote de 41 ans avait déclaré qu’il se débattait misérablement en Coupe ses dernières années à temps plein (2017-2018), alors quand il a eu un démarrage lent, la spéculation était effrénée qu’il voudrait peut-être revenir à la série Xfinity.

Où Michael McDowell et AJ Allmendinger se tiennent Bob Pockrass rapporte un certain nombre d’histoires NASCAR: où Michael McDowell et AJ Allmendinger se présentent pour 2024, le frère de Brad Keselowski en train de repérer, Kyle Busch tombant à l’arrière et les nominés au Temple de la renommée 2024.

« Comparé à ce qu’il était il y a longtemps, c’est complètement différent », a déclaré Allmendinger. « Pour répondre à votre question sur l’avenir, c’est la même réponse que j’ai toujours : c’est ce que Matt [Kaulig] et [team president] Chris [Rice] veux que je fasse. »

Justin Haley

Haley, 21e au classement, est un agent libre après cette saison mais continue de s’améliorer et d’impressionner régulièrement. Qu’il reste à Kaulig pourrait dépendre du parrainage. Si cela ne se matérialise pas pour Haley à Kaulig, il pourrait être un candidat potentiel à Spire, s’il choisit de remplacer Ty Dillon en difficulté.

Corey La Joie

LaJoie, 24e au classement, est en pourparlers pour prolonger avec Spire Motorsports. Il a dit qu’il ne parlait pas avec d’autres équipes pour le moment.

« Je préfère continuer à construire ce que je construis maintenant », a déclaré LaJoie. « Continuez à le faire avec un groupe que vous aimez et à créer de l’équité dans l’endroit.

« Nous avons [sponsor] Gainbridge à bord… avec un potentiel de hausse là-bas, alors pourquoi ne voudrais-je pas y attacher mon wagon quelques années de plus ? »

Pensées rapides avec Bob Pockrass Corey LaJoie obtiendra-t-il un premier tour après sa performance au Enjoy Illinois 300?

Ryan Précece

Alors que Preece aimerait être au-dessus de la 25e place du classement lors de sa première saison complète à SHR, il semble que SHR lui donnera au moins une année de plus.

« J’ai construit suffisamment de voitures de course pour savoir que certaines choses peuvent arriver du jour au lendemain, et parfois cela prend du temps », a déclaré Preece.

« Une chose que je dirai, c’est que nous avons fait du bon travail en exécutant ce que nous pouvions. Parfois, les jetons sont empilés contre vous avec la position sur la piste ou si les avertissements tombent inopportunément, mais vous devez savoir au sein de votre équipe que tout le monde est tirer la corde dans le même sens, et c’est le cas. »

Aric Almirola

Almirola doit encore décider s’il prendra sa retraite après cette saison. C’était à peu près à la même époque l’année dernière lorsqu’il était courtisé par SHR et le sponsor Smithfield pour revenir au moins un an de plus. Il semblerait que le mois prochain, il serait temps pour lui de finaliser ses plans, ce qui pourrait également avoir un impact (ou être impacté par) tout changement dans le parrainage de Smithfield chez SHR.

Harrison Burton

Lorsque Burton a signé pour conduire pour les Wood Brothers à partir de 2022, tout le monde savait que cela pourrait être un an plus tôt, mais l’idée était qu’il se lance avec la voiture Next Gen dans sa première année. Au 30e aux points, on pourrait faire valoir qu’il a eu assez de temps. On pourrait également faire valoir qu’il devrait obtenir une autre année si le parrainage est là.

En ce qui concerne les pilotes qui ne sont pas en Cup et qui pourraient déménager l’année prochaine, au-delà de Zane Smith, Austin Hill est le pilote le plus mentionné dans Xfinity qui pourrait trouver un chemin vers la Cup la saison prochaine tandis que Cole Custer conduit assez bien pour obtenir des regards pour un retour en Coupe. Les pilotes sponsorisés tels que Riley Herbst et Brandon Jones pourraient également susciter un certain intérêt.

Et puis le plus gros joker ? Peut-être Shane van Gisbergen, qui a remporté la course de rue de Chicago et a indiqué qu’il pourrait être intéressé à organiser plus d’événements de Coupe, que ce soit en 2024 ou 2025.

Penser a voix haute

Avec 11 pilotes à temps plein ayant remporté des victoires cette année, cela laisse actuellement cinq places en séries éliminatoires ouvertes aux pilotes sans victoire pour marquer des points.

Il reste sept courses (en comptant le New Hampshire lundi), alors combien de nouveaux gagnants y aura-t-il ?

Ma conjecture est de deux. Avec deux parcours routiers (Indianapolis et Watkins Glen) et Daytona, ceux-ci pourraient se prêter à de nouveaux vainqueurs. Pocono et Michigan, cependant, sont également des pistes qui peuvent être imprévisibles avec des épaves et une consommation de carburant.

Mais la plupart des pilotes qui ont mené la grande majorité des tours cette année ont remporté des courses, et il ne serait pas surprenant qu’ils continuent à en gagner.

Dans les nouvelles

–Ross Chastain a maintenant quelque chose à boire pour accompagner sa pastèque. Busch Light a annoncé qu’il déplacerait son parrainage d’équipe NASCAR de Stewart-Haas Racing et Kevin Harvick à Chastain de Trackhouse Racing à partir de l’année prochaine. Busch Light sera le sponsor principal de la voiture de Chastain dans ce qui semble être un complément naturel à une équipe qui se considère comme une marque et dont l’artiste Pitbull est copropriétaire.

— En raison de la course de la Coupe repoussée à lundi en raison de la pluie, le test de NASCAR d’un nouveau sous-aile pour les pistes courtes et les parcours routiers a été déplacé de lundi et mardi au New Hampshire au 31 juillet et au 1er août à Richmond, les deux jours suivant la course là-bas. Le dessous de l’aile est conçu pour créer une portance lorsqu’une voiture est dans de l’air pur, mais ajoute une force d’appui aux voitures qui suivent dans la circulation.

Pleins feux sur les réseaux sociaux

Statistique du jour

Aric Almirola s’est qualifié dans le top 10 lors de quatre des cinq dernières courses du New Hampshire.

Ils l’ont dit

« Avec ça [Next Gen] voiture, vous ne savez pas vraiment jusqu’à ce que vous la couriez. Chaque fois que j’essaie de prédire quelque chose, c’est généralement faux. » —Kevin Harvick sur l’impact d’un changement dans le composé du pneu sur la course

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @ bobpockrass et inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass .

Top des histoires NASCAR de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Série de coupe NASCAR Série NASCAR Xfinity Série de camions NASCAR Craftsman