Martin Truex Jr. domine la course de Sonoma : « C’est incroyable d’avoir une journée comme celle-là »

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

SONOMA, env. – Martin Truex Jr. n’a laissé aucune question sur qui avait la voiture dominante, et en tant que pilote qui avait déjà gagné trois fois dans sa carrière sur le circuit routier de Sonoma Raceway, Truex ne pouvait pas être battu dimanche.

Le champion de la Coupe 2017 a remporté sa deuxième victoire de la saison en menant 51 des 110 tours, dont 27 des 31 derniers sur le parcours routier de 1,99 mile.

« C’est incroyable d’avoir une journée comme ça, une course comme ça », a déclaré Truex. « Une équipe comme la mienne, ils font tout en ce moment et c’est très amusant de piloter ces voitures. »

Voici quelques points à retenir d’une journée où Truex a devancé Kyle Busch sur la ligne d’arrivée, avec Busch suivi de Joey Logano, Chris Buescher et Chase Elliott.

Un grand et long revirement

Joe Gibbs Racing, l’équipe d’ancrage de Toyota, a eu du mal sur les circuits routiers l’année dernière avec la nouvelle voiture Next Gen de NASCAR, donc avoir Denny Hamlin en pole et Truex gagner était le signal d’un revirement.

« Nous nous présentions sur des circuits routiers, nous nous surpassions en quelque sorte, réinventions la roue, proposions des configurations super folles parce que nous savions que nos voitures n’étaient pas aussi bonnes que les autres constructeurs », a déclaré Truex à propos de la saison dernière. .

Série NASCAR Cup : faits saillants de Toyota/Save Mart 350

« Nous nous sommes tiré une balle dans le pied à plusieurs reprises. En voici une, c’est sûr. Nous sommes venus ici, en ignorant complètement tout ce que nous savions sur cette piste en pensant que c’était une nouvelle voiture, ça allait être différent. Nous avons couru terriblement. était comme, ‘OK c’était stupide. Nous sommes des idiots.' »

Truex est désormais en tête du classement par points après une saison au cours de laquelle il n’a remporté aucune victoire, et alors qu’il était parmi les meilleurs pilotes aux points, il a raté les séries éliminatoires car il y avait tellement de vainqueurs de course.

Dans ces situations, il y a souvent une tentation de changer de personnel. Truex était catégorique sur le fait que JGR ne le faisait pas.

« Je n’ai jamais pensé que nous ne pourrions plus gagner », a déclaré Truex. « Nous aurions dû gagner un tas de courses l’année dernière. Même si nos voitures n’étaient probablement pas les meilleures voitures du plateau, … j’avais toujours l’impression que nous aurions dû gagner cinq ou six courses.

« Nous avons eu de la malchance. Des choses folles se sont produites. C’est juste de la course. Je ne pense pas que quiconque ait chuté. C’est pourquoi mon équipe est toujours la même en ce moment. »

Un grand et rapide revirement

Kyle Busch n’était pas satisfait de sa voiture lors des essais et a pris le 12e départ dimanche. Il avait donc des raisons d’être quelque peu satisfait d’une deuxième place.

Il courait vers la 10e lorsqu’il a fait une pause lorsque l’avertissement est sorti au 50e tour. Il faisait partie des pilotes qui s’étaient arrêtés le plus récemment aux stands pour pouvoir rester à l’écart et hériter de la tête.

« Nous avons eu de la chance avec cette prudence où il a fait volte-face », a-t-il déclaré. « Nous étions de retour dans les 10e et 11e et nous étions juste embourbés là-bas et nous n’allions nulle part, puis nous nous sommes levés à l’avant et nous n’avons vraiment rien fait à l’avant.

« Nous avons maintenu. Nous avons été assez rapides pour maintenir cette position sur la piste. »

« C’est juste incroyable d’avoir une journée comme ça ! » – Martin Truex Jr. parle de ses émotions après avoir remporté le NASCAR Toyota/Save Mart 350

Quelques précautions

NASCAR a modifié les règles du circuit routier cette année pour ne plus avoir d’avertissements aux pauses d’étape. Sur la plupart des parcours routiers, il y a généralement beaucoup de précautions, surtout tard, car la course devient chaotique.

Mais Sonoma Raceway ne comporte pas de virage en épingle à cheveux qui obligerait les conducteurs à pousser et à pousser. Et avec la voiture Next Gen de NASCAR (introduite l’année dernière) ayant une transmission différente qui se prête à une maniabilité plus facile sur les circuits routiers, les conducteurs n’ont pas tendance à perdre le contrôle aussi souvent qu’ils le faisaient dans le passé.

« Parfois, les gars font la course un peu intelligemment et ne font pas de bombes en piqué et ne font pas de manœuvres folles pour essayer de se faire une place parce qu’ils savent que c’est tellement égal qu’il faut écarter quelqu’un pour passer devant lui », dit Busch.

La course de dimanche ne comportait que deux avertissements – l’un pour une roue lâche sur la route des stands et l’autre pour une épave de Denny Hamlin.

« C’est le meilleur circuit routier que nous ayons », a déclaré Logano. « Les relances, on peut travailler à deux car il y a beaucoup de virages fluides.

« Quand vous allez à Chicago ou à COTA, vous savez que ça va être un désastre parce que ça va dans une zone de freinage important dès le départ. »

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @ bobpockrass et inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass .

Top des histoires NASCAR de FOX Sports :