Martin Sjogren, sélectionneur féminin de la Norvège, licencié après la victoire de l’Angleterre au championnat d’Europe

L’entraîneur-chef du football féminin norvégien Martin Sjogren a été limogé après la défaite humiliante de l’équipe en phase de groupes du Championnat d’Europe face à l’Angleterre, a annoncé mardi la fédération nationale. L’Angleterre a enregistré la plus grande victoire de l’histoire du Championnat d’Europe avec une démolition 8-0 de la Norvège le 11 juillet.

“Nous sommes tous déçus des performances au Championnat d’Europe cet été”, a déclaré la présidente de la fédération, Lise Klaveness, dans un communiqué.

Les Scandinaves avaient nourri des ambitions de médailles après le retour de la meilleure buteuse Ada Hegerberg après cinq ans d’exil volontaire pour protester contre l’inégalité de traitement réservé aux équipes masculines et féminines par la fédération norvégienne. Swede Sjogren, 45 ans, et son assistant Anders Jacobson ont pris leurs fonctions en janvier 2017, mais partent d’un commun accord avec un an restant sur leurs contrats, a indiqué la fédération.

Klaveness a déclaré qu’elle ne souhaitait pas pointer du doigt les responsabilités individuelles, mais que la prolongation des contrats des deux entraîneurs jusqu’à la Coupe du monde 2023 s’était accompagnée d’une exigence de résultats. Sous l’entraîneur Sjogren, la Norvège avait déjà été éliminée en phase de groupes à l’Euro 2017 avant d’échouer en quart de finale deux ans plus tard lors de la Coupe du monde en France.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.