Martin Scorsese rencontre le pape François et annonce son intention de faire un nouveau film sur Jésus

Éloignez-vous de Leonardo DiCaprio et de Robert De Niro – le pape François est le dernier collaborateur du célèbre réalisateur Martin Scorsese.

Lors d’une tournée européenne pour promouvoir ses films, Scorsese a annoncé son intention de faire un autre film sur Jésus au Vatican.

« J’ai répondu à l’appel du pape aux artistes de la seule manière que je connaisse : en imaginant et en écrivant un scénario pour un film sur Jésus », a déclaré Scorsese selon des informations confirmées par son représentant.

« Et je suis sur le point de commencer à le faire », a expliqué Scorsese.

Le représentant de Scorsese a déclaré à Fox News Digital qu’ils n’avaient aucune information supplémentaire sur le projet.

Scorsese était accompagné de sa femme, Helen Morris, lors d’une conférence promue en partenariat par une publication jésuite, La Civiltà Cattolica et l’Université de Georgetown.

Selon Antonio Spadaro, rédacteur en chef de la publication, le pape François a déclaré à un public de multiples créateurs : « C’est votre travail de poètes, de conteurs, de cinéastes, d’artistes : donner vie, donner corps, donner un mot à tout ce que les êtres humains vivent. , sentir, rêver, souffrir, créer de l’harmonie et de la beauté… Vont-ils vous critiquer ? D’accord, portez le fardeau de la critique, essayez également d’apprendre de la critique. Mais n’arrêtez pas d’être original, créatif. Ne le faites pas. perdre l’émerveillement d’être en vie. »

Spadaro a remercié le réalisateur d’être venu avec sa femme et sa fille.

Ce ne serait pas le premier projet religieux pour Scorsese. Le célèbre réalisateur a déjà réalisé en 1988 le film controversé « La dernière tentation du Christ », pour lequel il a été nominé pour l’Oscar du meilleur réalisateur.

Il a également réalisé le film « Silence » de 2016, qui suit le parcours de deux prêtres jésuites.

Plus tôt dans la semaine, Scorsese a fait une apparition au Festival de Cannes, faisant la promotion de son prochain projet avec DiCaprio et De Niro, « Killers of the Flower Moon ».

Sa tournée italienne se poursuivra cette semaine avec de multiples projections de ses films, ainsi que des œuvres inspirées de son travail.