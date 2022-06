Martin Scorsese regrette de ne pas avoir retravaillé avec Ray Liotta après « Les Affranchis »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Martin Scorsese réfléchit à son vieil ami et co-star Ray Liotta. La star des « Les Affranchis », connue pour son rôle d’Henry Hill, est décédée en mai à 67 ans en République dominicaine.

Le réalisateur, 79 ans, a écrit un éditorial pour le Guardian pour rendre hommage au défunt acteur et a partagé qu’il regrettait de ne plus avoir travaillé avec Liotta avant sa mort.

« Nous avions de nombreux plans pour retravailler ensemble, mais le timing était toujours décalé, ou le projet n’était pas tout à fait correct. Je le regrette maintenant », a écrit Scorsese pour le point de vente.

Scorsese a dirigé Liotta dans le drame policier à succès « Les Affranchis » sorti en 1990.

« Quand j’ai regardé Ray en tant qu’avocat spécialisé dans le divorce dans » Marriage Story « – il est vraiment effrayant dans le rôle, c’est précisément pourquoi il est si drôle », a poursuivi Scorsese.

« Je me souviens avoir senti que je voulais retravailler avec lui à ce stade de sa vie, pour explorer la gravité en sa présence, si différente du jeune acteur enjoué qu’il était quand je l’ai rencontré. »

Il a ajouté: « J’aurais aimé avoir la chance de le revoir une seule fois aussi – pour lui dire à quel point le travail que nous avons fait ensemble signifiait pour moi. Mais peut-être qu’il le savait. Je l’espère. »

Au cours de son éditorial, Scorsese a décrit Liotta comme étant « intrépide » sur le plateau de « Les Affranchis », en particulier lorsque Liotta a appris que sa mère était en train de mourir juste avant de tourner une scène pour le film. Scorsese a partagé qu’il avait insisté pour que Liotta parte immédiatement pour être avec sa mère, mais Liotta a refusé.

« Le mot ‘intrépide’ est utilisé assez souvent pour décrire les acteurs, et pour cause : les acteurs doivent être intrépides », a déclaré Scorsese. « Ils doivent se lancer et y aller, et ils doivent trébucher et échouer et risquer de paraître ridicules alors qu’ils se frayent un chemin dans un rôle. Cela fait juste partie du travail. »

« Sur » Goodfellas « , nous travaillions de manière improvisée dans la plupart des scènes, et de nombreux membres de l’équipe se connaissaient et travaillaient ensemble depuis des années, y compris ma mère et mon père. C’est là qu’est entré le nouveau gars, Ray Liotta, et il n’a jamais raté un battement. J’avais l’impression que nous avions travaillé ensemble pendant des années », se souvient-il.

De nombreux pairs et co-stars de Liotta ont rendu hommage à la star après sa mort.

Robert De Niro a déclaré à Fox News Digital : « J’ai été très attristé d’apprendre le décès de Ray. Il est bien trop jeune pour nous avoir quittés. Qu’il repose en paix. »

La co-vedette de « Les Affranchis » de Liotta, Joe Pesci, a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué : « Dieu est un Goodfella, et Ray aussi. »