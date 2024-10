Martin Scorsese réalisera le film du concert hommage à Robbie Robertson

Martin Scorsese dirigera l’hommage des étoiles rendu jeudi soir à Robbie Robertson au Kia Forum de Los Angeles, qui sera transformé en film-concert pour une diffusion future.

Annoncé en juillet, La vie est un carnaval : une célébration musicale de Robbie Robertson devrait présenter des artistes dont Trey Anastasio, Elvis Costello, Warren Haynes, Eric Church, Jim James, Margo Price, Bob Weir et Noah Kahan, ainsi que La dernière valse des vétérans comme Eric Clapton et Van Morrison.

Scorsese était initialement présent en tant que producteur exécutif du concert hommage, mais mercredi, les organisateurs ont révélé que le cinéaste légendaire – qui a également réalisé le classique de The Band La dernière valse film-concert — sera derrière la caméra pour Life Is a Carnival, Variété rapportsprès de 48 ans après avoir filmé le spectacle d’adieu du groupe en novembre 1976.

Tendance

Robertson, collaborateur de longue date de Scorsese, est décédé en août 2023 à l’âge de 80 ans. Dans un hommage de l’époque, Scorsese a qualifié Robertson de l’un de ses « amis les plus proches » et de « une constante » dans sa vie et son œuvre. «Je pourrais toujours lui parler comme confident. Un collaborateur. Un conseiller », a écrit Scorsese. « J’ai essayé d’être pareil pour lui. »

Scorsese a ensuite écrit un long souvenir Pierre roulanterendant hommage à l’auteur-compositeur-interprète qui a été son producteur de musique et compositeur sur des films comme Le roi de la comédie (1982), La couleur de l’argent (1986), Casino (1995), Gangs de New York (2002), L’Irlandais (2019) et 2023 Tueurs de la Lune des Fleursqui a été libéré peu de temps après la mort de Robertson.