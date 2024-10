Martin Scorsese n’a « pas l’intention de prendre sa retraite »

Martin Scorsese a 81 ans. Mais ne dites pas cela à sa page IMDb. Le réalisateur a cinq films répertoriés comme « à venir », dont Une vie de Jésus et Le pariune adaptation du best-seller Naufrage de Fleur Lune le scribe David Grann. La liste comporte également un Gangs de New York Série télévisée, un film de Teddy Roosevelt avec Leonardo DiCaprio annoncé en 2017et un SCTV spécial retrouvaillesce que nous souhaitons désespérément mais qui n’a pas encore été concrétisé. Le film Scorsese est le plus proche de la réalisation, Sinatran’est même pas répertorié. Cependant, au cours des deux dernières semaines, les deux productions que Scorsese prévoyait de tourner cette année :Jésus et Sinatra– ont été retardés indéfiniment, faisant croire à certains que le cinéaste envisageait apparemment de prendre sa retraite.

Par Monde de la bobineScorsese a déclaré lors de la conférence de presse au Musée du cinéma de Turin, en Italie, où il a accepté le prix Premio Della Mole, qu’il n’avait « aucune intention de prendre sa retraite ». Le réalisateur a également informé la presse des projets, précisant que « Frank Sinatra n’est que reporté » et que « celui sur Jésus, je suis en train de le réaliser ». J’espère que Dieu me donnera la force et l’argent pour les terminer. Nous laissons celui-ci au grand gars.

IMDb est loin d’être une autorité en matière de mises à jour de ce type, mais, en effet, Scorsese a de nombreux fers au feu et de l’énergie à revendre. Ses deux derniers longs métrages, L’Irlandais et Tueurs de la lune fleurieétaient tous deux des épopées de trois heures et demie. Sinatra et Jésus tombera probablement aussi dans ce seau. Sur la base du matériel source, nous ne pouvons qu’imaginer à quel point un film à base d’eau comme celui-ci est difficile et coûteux. Le pari serait de terminer. Combien d’autres films comme celui-là Scorsese pourrait-il avoir en lui ? Si vous lui demandez, il en a au moins deux, voire peut-être même plus. Monde de la bobine rapporte également que Scorsese a d’autres films en préparation: une adaptation du roman de Marilynne Robinson de 2004, Maisonet un documentaire sur un naufrage dont le tournage a commencé la semaine dernière. Quand Scorsese aura fini, il nous le fera savoir.