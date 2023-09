Martin Scorsese fustige les films de bandes dessinées et affirme qu’ils représentent un « danger » pour notre culture

Martin Scorsese exhorte les cinéastes à lutter contre la domination des films de bandes dessinées au box-office.

Dans un nouveau profil GQ, le célèbre réalisateur a déclaré : « Le danger, c’est ce que cela fait à notre culture. Parce qu’il va y avoir des générations maintenant qui pensent que les films ne sont que ceux-là – c’est ce que sont les films. »

« Ils le pensent déjà », a-t-il poursuivi. « Ce qui signifie que nous devons ensuite riposter plus fort. Et cela doit venir du niveau local. »

« Cela doit venir des cinéastes eux-mêmes. Et vous aurez, vous savez, les frères Safdie, et vous aurez Chris Nolan, vous voyez ce que je veux dire ? » » dit Scorsese. « Et frappez-les de tous les côtés. Frappez-les de tous les côtés et n’abandonnez pas. Voyons ce que vous avez. Allez-y et faites-le. Allez réinventer. Ne vous plaignez pas. Mais c’est vrai, parce que nous devons sauver le cinéma. »

Le cinéaste de 80 ans a ajouté : « Je pense que le contenu fabriqué n’est pas vraiment du cinéma ».

Scorsese a ensuite précisé : « Non, je ne veux pas le dire. Mais ce que je veux dire, c’est que c’est du contenu fabriqué. C’est presque comme si l’IA faisait un film. »

Le réalisateur de « Taxi Driver » affirme qu’il ne cherche pas à minimiser ce qui est populaire auprès du public, ni à dénigrer les personnes qui travaillent dans les coulisses.

« Et cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de réalisateurs et d’effets spéciaux incroyables qui réalisent de belles œuvres d’art », a-t-il déclaré. « Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Que font ces films, qu’est-ce que ça va te donner ? A part une sorte de consommation de quelque chose et ensuite l’éliminer de ton esprit, de tout ton corps, tu sais ? Alors qu’est-ce que ça te donne ? »

Scorsese a également clairement indiqué qu’il était enthousiasmé par la 3D, l’Imax et d’autres nouvelles technologies cinématographiques, mais il souhaite qu’elles soient utilisées de manière significative dans la réalisation de films.

« J’attends avec impatience de nouvelles façons », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il faut dire quelque chose avec un film. Sinon, à quoi ça sert de le faire ? Il faut dire quelque chose. »

Les réactions en ligne ont été le mélange habituel de soutien et de dédain à l’égard du réalisateur, car ce n’est pas la première fois que ses commentaires suscitent la controverse.

Dans une interview accordée au magazine Empire en 2019, il a comparé les films Marvel à des « parcs à thème », ce qui a suscité des réactions mitigées de la part d’Hollywood.

Le réalisateur des « Gardiens de la Galaxie », James Gunn, a partagé une réponse sur X (puis Twitter), en écrivant : « Martin Scorsese est l’un de mes 5 cinéastes vivants préférés. J’ai été indigné lorsque les gens ont manifesté sur « La Dernière Tentation du Christ » sans avoir vu le film. film. Je suis attristé qu’il juge maintenant le mien de la même manière.

Le pilier de Marvel, Samuel L. Jackson, avait déclaré à Variety à l’époque : « Je veux dire, c’est comme dire que Bugs Bunny n’est pas drôle. Les films sont des films. Tout le monde n’aime pas ses trucs non plus. Tout le monde a une opinion, donc je veux dire, ça va. Ain « Ça ne va empêcher personne de faire des films. »

La star d' »Iron Man », Robert Downey Jr., se situe quelque part entre les deux dans sa réaction aux commentaires du réalisateur.

Dans « The Howard Stern Show », il a déclaré à propos de la popularité de Marvel et des films interconnectés : « Je vais vous dire la vérité : je ne m’attendais pas à ce que cela devienne ce qu’il est devenu, et c’est cette très grande Hydra à plusieurs têtes qui se trouve à l’intérieur. » Ce point. J’ai toujours eu d’autres intérêts, et selon Scorsese, ce n’est pas le cinéma. Je dois y jeter un œil, vous savez ? «

« J’apprécie son opinion parce que je pense que c’est comme n’importe quoi : nous avons besoin de toutes les perspectives différentes, pour pouvoir nous recentrer et avancer », a poursuivi Downey, ajoutant : « Au fait, quand vous arrivez comme une bête piétinante et éliminer la concurrence de manière aussi démonstrative, c’est phénoménal. »

Le réalisateur du « Parrain » Francis Ford Coppola était fermement du côté de Scorsese, qui avait déclaré à l’époque : « Quand Martin Scorsese dit que les images Marvel ne sont pas du cinéma, il a raison, parce que nous espérons apprendre quelque chose du cinéma, nous espérons gagner quelque chose. un peu d’illumination, de connaissance, d’inspiration.

Il a poursuivi : « Je ne sais pas si quelqu’un gagne quelque chose à voir le même film encore et encore. Martin a été gentil quand il a dit que ce n’était pas du cinéma. Il n’a pas dit que c’était méprisable, ce que je dis simplement. »

Dans l’interview accordée à GQ, Scorsese a déclaré qu’il ne se concentrait pas sur le fait de faire partie d’Hollywood ou de remporter des Oscars.

« De toute façon, je n’ai pas vraiment ma place là-bas », a déclaré Scorsese, notant que les studios ne sont « plus intéressés à soutenir des voix individuelles qui expriment leurs sentiments personnels ou leurs pensées personnelles et leurs idées et sentiments personnels avec un gros budget. Et que s’est-il passé maintenant c’est qu’ils l’ont classé dans ce qu’ils appellent des films indépendants. »

Il a également évoqué les difficultés des salles de cinéma à attirer le public.

« Je pense qu’il y aura toujours du théâtre, parce que les gens veulent vivre cette expérience ensemble », a déclaré Scorsese. « Mais en même temps, les théâtres doivent intensifier leurs efforts pour en faire des lieux où les gens auront envie d’aller s’amuser ou d’aller voir quelque chose qui les émeut. »

Scorsese prévoit toujours de travailler après la sortie de son dernier film, « Killers of the Flower Moon », avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone, basé sur le livre non-fiction du même nom de David Grann.

Il raconte l’histoire vraie des meurtres de membres de la nation Osage dans l’Oklahoma par des colons blancs dans les années 1920 après la découverte récente de pétrole qui a fait du peuple Osage l’un des plus riches du pays.

DiCaprio incarne un vétéran de la Première Guerre mondiale qui rentre chez lui pour travailler pour son oncle (De Niro) et épouse une femme Osage (Gladstone), qui est finalement entraînée dans l’avidité et la violence perpétrées contre la tribu.

« Killers of the Flower Moon » devrait sortir en salles le 20 octobre.