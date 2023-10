Martin Scorsese est un réalisateur de renommée mondiale derrière une longue liste de films hollywoodiens. Scorsese est impliqué dans l’industrie cinématographique depuis de nombreuses décennies, à commencer par son premier grand film, « Qui frappe à ma porte » en 1967.

Scorsese s’est bâti une solide réputation à Hollywood et dans le monde comme l’un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Il crée des films dans tous les genres, y compris plusieurs films policiers comme « Les Affranchis », « Casino » et « Les Infiltrés », qui sont souvent considérés comme l’une des meilleures œuvres de Scorsese.

Voici un retour sur la longue carrière hollywoodienne de Scorsese en tant que réalisateur.

Pour quels films Martin Scorsese est-il connu ? Dans quels films Martin Scorsese a-t-il joué ? Pourquoi Martin Scorsese choisit-il toujours Robert De Niro ? Quel est le seul film de Martin Scorsese qui lui a valu le titre de meilleur réalisateur ?

1. Pour quels films Martin Scorsese est-il connu ?

Scorsese a accumulé de nombreux crédits de réalisation au fil des ans, avec plus de 20 longs métrages, ainsi que des émissions de télévision et des courts métrages supplémentaires.

Le film pour lequel Scorsese est le plus connu est le film de gangsters de 1990, « Les Affranchis ». Le film mettait en vedette Robert De Niro, Ray Liotta et Joe Pesci. Le film suit la vie d’Henry Hill en tant que membre de la mafia. Le film « Casino » de 1995, un autre film policier, est également l’une des œuvres les plus connues de Scorsese. « L’Âge de l’innocence » (1993) était un autre film populaire de Scorsese à l’époque.

Avant « Les Affranchis », Scorsese a réalisé des films remarquables pour lesquels il est encore connu aujourd’hui comme « Mean Streets » (1973) et « Taxi Driver » (1976). Dans les années 80, Scorsese a réalisé des films populaires, notamment « Raging Bull » (1980), « The King of Comedy » (1982) et « The Last Temptation of Christ », un film de 1988 basé sur le livre de Nikos Kazantzakis, qui a rencontré un grand succès. une certaine controverse, principalement de la part de groupes chrétiens en raison de la représentation de Jésus-Christ dans le film. Malgré cela, Scorsese a été nominé pour l’Oscar du meilleur réalisateur pour ce film.

Le succès cinématographique de Scorsese est resté intact tout au long des années 2000, avec des films comme « Les Infiltrés » (2006), « Le Loup de Wall Street » (2013), « Silence » (2016) et « L’Irlandais » (2019).

2. Dans quels films Martin Scorsese a-t-il joué ?

Bien que Scorsese ait pour rôle principal de diriger la grande majorité des projets auxquels il participe, il remplit également d’autres rôles, comme celui d’acteur, dans certains films.

Dans le passé, Scorsese a joué dans « Taxi Driver », « Raging Bull » et « The King of Comedy ».

Un film dont beaucoup de gens ne réalisent pas que Scorsese fait partie est le film d’animation « Shark Tale », dans lequel Scorsese est la voix du personnage Sykes.

3. Pourquoi Martin Scorsese choisit-il toujours Robert De Niro ?

On peut dire sans se tromper que Scorsese est un grand fan du travail de De Niro, et vice versa. Scorsese ne met pas toujours De Niro dans ses films, mais les deux hommes ont travaillé ensemble à plusieurs reprises tout au long de leur carrière. De Niro a participé à un total de 10 longs métrages réalisés par Scorsese, remontant à « Mean Streets » en 1973. Leur relation de travail a duré longtemps, le dernier film de Scorsese mettant en vedette De Niro étant le film de 2023, « Killers of the Flower Moon », marquant leur 10e collaboration dans un long métrage.

Les autres films de Scorsese avec De Niro sont « Taxi Driver », « New York, New York », « Raging Bull », « The King of Comedy », « Goodfellas », « Cape Fear », « Casino » et « The Irishman ». »

Leonardo DiCaprio est un autre acteur avec lequel Scorsese a travaillé à plusieurs reprises au fil des ans. Bien que les deux n’aient pas autant travaillé ensemble que Scorsese et De Niro, DiCaprio n’est pas trop loin derrière. DiCaprio a marqué sa sixième collaboration avec Scorsese dans le film de 2023 « Killers of the Flower Moon », avec également De Niro.

« Gangs of New York », le film de 2002, marquait la première fois que DiCaprio apparaissait dans un film de Scorsese. Viennent ensuite « The Aviator », « The Departed », « Shutter Island » et « The Wolf of Wall Street ».

4. Quel est le seul film de Martin Scorsese qui lui a valu le titre de meilleur réalisateur ?

Scorsese a reçu de nombreuses distinctions pour les films qu’il a réalisés. Sur ses neuf nominations pour le meilleur réalisateur, Scorsese n’a réussi à remporter la victoire qu’une seule fois, avec son film « Les Infiltrés » de 2006.

Scorsese a été nominé pour le meilleur réalisateur pour « Raging Bull », « La Dernière Tentation du Christ », « Les Affranchis », « Gangs of New York », « L’Aviateur », « Hugo », « Le Loup de Wall Street » et « Le Irlandais. »