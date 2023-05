Martin Roberts de Homes Under the Hammer craint de « tomber mort » à tout moment après une crise de santé

MARTIN Roberts a révélé qu’il craignait de « tomber mort » à tout moment après une récente crise de santé.

Le présentateur de Homes Under the Hammer, 59 ans, a parlé de sa « peur irrationnelle ».

Canal 4

martinrobertstv/Instagram

Le présentateur de Homes Under the Hammer a vécu une terrifiante expérience de mort imminente l’année dernière[/caption]

Cela fait suite à son expérience choquante de mort imminente l’année dernière qui lui a laissé « des heures à vivre » en raison de problèmes cardiaques.

Heureusement, Martin a eu l’opération qui lui a sauvé la vie après avoir développé des douleurs cardiaques lorsque son péricarde – le sac rempli de liquide qui protège l’organe – s’est dilaté.

Mais l’épreuve l’a laissé marqué par le présentateur bien-aimé craignant qu’il ne puisse mourir à tout moment.

Dans une interview honnête avec The Mirror, il a admis : « J’ai beaucoup lutté depuis que j’ai failli mourir en avril dernier.

« C’était effrayant. Je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas vieux, et pour que votre vie arrive à quelques minutes de la fin, vous jouez les « et si? ».

«Je pense que la récupération de la santé est probablement beaucoup plus rapide que la récupération mentale.

« La récupération mentale, c’est cette peur que cela se produise, cela se reproduira-t-il ? Soudain, c’est un lundi matin, est-ce que je vais mourir ?

Martin apparaît actuellement dans une toute nouvelle émission E4 intitulée The Big Celeb Detox.

Au cours de huit épisodes, le guide spirituel et mystique Sah D’Simone emmène huit célébrités à travers une série de thérapies de curling des orteils conçues pour qu’elles se sentent spirituellement purifiées et comme si elles avaient « renaître ».

Rejoindre Martin lors de la retraite de 16 jours sont l’ancien chanteur d’Atomic Kitten Kerry Katona, les stars de Love Island Megan Barton Hanson et Toby Aromolaran.

David Potts d’Ibiza Weekender, la candidate de Too Hot To Handle Chloe Veitch, le champion de kickboxing Michael ‘Venom’ Page et la star de la télé-réalité royale Princess Olga Romanoff complètent la programmation.

Rex

Wayne Perry

Martin apparaît actuellement dans une toute nouvelle émission E4 intitulée The Big Celeb Detox[/caption]