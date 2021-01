Le football mexicain est en deuil après la mort de l’entraîneur féminin de Santos Laguna, Martin Perez Padron, des complications du COVID-19.

Perez Padron avait 57 ans et avait contracté le coronavirus plus tôt cette année lors d’une épidémie qui avait vu 11 membres de son équipe, dont 10 joueurs, infectés.

« Le club Santos Laguna se joint au chagrin que la famille Perez Padron et toute la communauté Santista ressentent pour la mort de Martin Perez Padron, directeur technique de l’équipe féminine de notre institution », a déclaration du club dit.

« Martin Perez, qui était un grand être humain et un excellent collègue, a suivi tous les protocoles et traitements correspondants, cependant, il a finalement été une victime de plus de cette pandémie, qui affecte non seulement le pays, mais le monde entier. Nous unissez-vous dans la prière pour son repos éternel et pour la force de sa famille pour surmonter cette adversité. «

Descansa en Paz, querido Profe Martin. Tu vida fue una historia de entrega que honraremos día a día. Vives en nuestra memoria. carpe Diem @ClubSantos @ClubSantosFem pic.twitter.com/GkBI2drguk – Dante Elizalde (@dantelizalde) 19 janvier 2021

Perez Padron a commencé sa carrière d’entraîneur en 2003 et après avoir dirigé plusieurs clubs, il est arrivé à Santos en 2018 en tant qu’entraîneur adjoint.

Il a été promu pour guider la première équipe de la Clausura 2020 et a supervisé 25 matchs avant de contracter le coronavirus.

La Fédération mexicaine de football et les ligues mexicaines de football a exprimé sa tristesse sur la mort de Perez Padron.

Dans la déclaration, Santos a exhorté la population à redoubler d’efforts pour continuer à se conformer aux mesures préventives contre le COVID-19 et à suivre les protocoles établis par les autorités.