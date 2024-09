Martin Parr révèle ses dix règles pour les photographes émergents

Le célèbre photographe documentaire Martin Parr a a publié un manifeste qui dévoile ses « dix règles de photographie pour les photographes émergents ».

Réalisé en partenariat avec WePresent, la plateforme éditoriale et artistique numérique de WeTransfer, le photographe britannique encourage les nouveaux photographes à explorer ce qui rend une image convaincante.

Parr est l’un des photographes documentaires les plus célèbres de la seconde moitié du XXe siècle. Connu pour injecter de l’humour dans ses images, Parr a publié plus de 40 livres de photographies et est membre de Magnum Photos depuis 1994.

Dix règles de photographie pour les photographes émergents par Martin Parr

1. Regardez et apprenez des autres photographes.

2. Identifiez ce qui vous fait aimer leurs images.

3. Trouvez un sujet qui vous tient à cœur.

4. Sélectionnez les images que vous aimez et comprenez pourquoi elles sont intéressantes.

5. Faites-en plus comme ça.

6. Continuez à prendre plus de photos.

7. Reconnaissez que vous subirez principalement des échecs.

8. Soyez enthousiasmé par ce que vous avez découvert.

9. Ne souhaitez pas devenir un photographe célèbre.

10. Si vous le faites, vous échouerez – mauvaises priorités.

Parr a fait des règles une affiche qui peut être téléchargée à partir du Page du manifeste WePresent de Martin Parr.

Capturer la société

Parr est surtout connu pour ses photos colorées, souvent satiriques, qui représentent de manière vivante la vie moderne. Son travail explore les thèmes du consumérisme, des loisirs et des classes sociales, avec un accent particulier sur les bizarreries et les absurdités de la vie quotidienne.

Dans une interview avec PétaPixel En 2022, Parr a déclaré qu’il se considérait comme l’incarnation du sens de l’humour britannique.

« Je suis très démocratique dans mes photos. J’ai photographié la classe ouvrière, la classe moyenne et la classe supérieure. Peu importe la classe sociale à laquelle vous me rattachez. Je suis très heureux de les photographier », a-t-il déclaré.

« Je m’intéresse à la photographie des classes sociales d’Angleterre. C’est mon plus gros projet, mais n’oubliez pas que je voyage beaucoup. J’ai parcouru le monde avec des projets photographiques, des commandes et des commandes culturelles. »

Au début des années 1980, Parr décide de passer de la photographie en noir et blanc à la couleur après avoir été influencé par le travail réalisé aux États-Unis.

« J’ai d’abord vu tous les photographes venus d’Amérique comme Stephen Shore, William Eggleston, Joel Meyerowitz », a déclaré Parr. PétaPixel.

« C’était inspirant de voir Sally Eauclaire voyager au Royaume-Uni avec son livre La nouvelle photographie couleur, que nous avons tous aimé et nous sommes allés la voir et l’écouter parler. De plus, j’ai collectionné des cartes postales dans le John Hinde thème, des cartes postales lumineuses très audacieuses, et j’ai pensé, essayons simplement la couleur [in the early 1980s.] »