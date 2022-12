Martin O’Neill remet les pendules à l’heure de sa rencontre en studio de Coupe du monde avec Robbie Williams

Martin O’Neill peut parfois être un personnage épineux, comme Robbie Williams l’a découvert à ses dépens lors d’une visite au studio de la BBC lors de la Coupe du monde de 1998.

L’ancienne star de Take That, qui s’était récemment lancée dans une carrière solo réussie, a ouvert sa veste à l’antenne pour révéler un t-shirt sur lequel on pouvait lire “Des is God”.

Des Lynam, l’animateur de la couverture de la BBC, a répondu en disant : « Il y a deux idoles ici ; vous êtes l’un et Martin O’Neill est l’autre.

Après la boutade de Williams sur le fait qu’il était juste “inactif”, O’Neill a livré une évaluation cinglante des capacités du chanteur.

« Pour être honnête, tu as très bien réussi parce que je pensais que tu aurais du mal après Take That. J’y ai vraiment pensé”, a-t-il déclaré.

« Vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas jouer de la guitare. Je pensais que tu aurais vraiment du mal. Gary Barlow a probablement gardé le groupe ensemble.

L’échange reste dans les mémoires comme l’un des plus drôles et des plus inattendus à avoir eu lieu dans la couverture d’un tournoi majeur.

O’Neill a été interrogé sur l’incident dans une récente interview avec QuatreQuatreDeux et a admis qu’il n’avait pas l’intention que ses commentaires soient aussi durs qu’ils le semblaient.

“J’ai dit alors que Angels est une super chanson!” il rit. « C’est son meilleur.

« Je voulais lui dire que malgré le fait qu’il n’ait pas écrit les chansons de Take That, et malgré le fait qu’il ait été viré du groupe, il se débrouillait bien. Mais ça s’est passé comme, ‘Ecoute, tu n’as aucun talent’. Il a même dit: “Oh, merci beaucoup!”

“C’est devenu un moment, mais si je n’avais pas été interrompu par Alan Hansen, j’aurais dit qu’il allait très bien. Je pense qu’il donnait un concert à Paris et qu’il est venu nous voir parce qu’il aimait Des Lynam. Mais il a pris ce que j’ai dit en plaisantant.

“Je l’ai rencontré plus tard quand j’étais manager du Celtic (s’ouvre dans un nouvel onglet): nous étions dans le même hôtel et il m’a invité à son concert le lendemain. Je n’ai pas pu y aller, mais c’est un bon garçon. Et quelle belle carrière il a eue.