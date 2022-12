Martin O’Neill explique comment la fascination pour la criminologie a pu aider sa carrière

L’ancien patron du Celtic, de la République d’Irlande et d’Aston Villa, Martin O’Neill, se demande si sa carrière de manager a bénéficié de l’un de ses plus grands centres d’intérêt en dehors du football : la criminologie.

L’Irlandais du Nord a connu une carrière de trois décennies dans la pirogue, avec des faits saillants dont trois titres écossais avec le Celtic et deux triomphes en Coupe de la Ligue avec Leicester.

Vous n’allez pas aussi loin dans la gestion si vous n’êtes pas en phase avec les joueurs – et O’Neill s’est demandé si sa fascination avouée pour la criminologie l’avait aidé à pénétrer l’esprit des équipes qu’il a entraînées.

Répondre aux questions des lecteurs pour le dernier numéro de QuatreQuatreDeux disponible à l’achat (s’ouvre dans un nouvel onglet)le joueur de 70 ans – qui a également dirigé Norwich, Sunderland et, plus récemment, Nottingham Forest (où il a remporté deux Coupes d’Europe en tant que joueur) – a expliqué :

“En tant que manager, il s’agit de la gestion des hommes – entrer dans l’esprit des joueurs – donc je suppose que si vous commencez à étudier la criminologie, cela s’est peut-être produit quelque part en cours de route.

“Je me suis intéressé à la criminologie quand j’avais six ou sept ans. Un crime passionnel a eu lieu dans mon village, à Kilrea [in Northern Ireland]; mon père m’en a parlé et j’ai été fasciné de vouloir aller à l’endroit exact, et ça a continué à partir de là.

“Il est vrai que j’ai assisté à des procès très médiatisés, mais je ne dirai pas lesquels parce que les familles des personnes impliquées pourraient penser que c’est une chose macabre – et ce n’est pas le cas. J’ai visité l’endroit où JFK a été abattu, cependant; je peux dire que je l’ai fait. “