Martin Odegaard 8 sur 10 alors que les Gunners restent invaincus dans la victoire contre Fulham

Arsenal a maintenu son record parfait en Premier League samedi soir en remportant une victoire 2-1 sur Fulham.

Une première mi-temps tranquille a vu Arsenal profiter de la majorité de la possession, mais ils ne pouvaient créer qu’un certain nombre de demi-occasions contre une équipe résolue de Fulham. L’effort de Bukayo Saka qui a été sauvé par Bernd Leno du choix des 45 premières minutes.

Les Gunners ont redémarré la seconde mi-temps avec plus d’intensité, même s’ils se sont rapidement retrouvés menés 1-0 après qu’Aleksandar Mitrovic ait volé le ballon à Gabriel avant de ne commettre aucune erreur avec l’arrivée.

Le changement de système de Mikel Arteta a permis à Ben White d’avancer plus loin sur le flanc droit, ce qui a aidé à produire l’égalisation alors que le jeu de Saka depuis une zone plus centrale a trouvé Martin Odegaard, dont les efforts ont été aidés par la bonne fortune de la déviation qui a détourné le ballon. Le gardien de but.

Arsenal a poursuivi son offensive avec une attaque beaucoup plus fluide après avoir rétabli la parité, et c’est Gabriel qui a terminé après que les visiteurs n’aient pas réussi à gérer un corner. L’arrêt d’Aaron Ramsdale quelques instants plus tard a assuré les trois points aux Gunners.

Points positifs

Arsenal a gardé le contrôle du jeu pendant de longues périodes et a montré sa qualité lors de la transition rapide du ballon de chaque tiers du terrain. L’équipe du nord de Londres a également bien réagi à la défaite 1-0, produisant un mouvement beaucoup plus fluide qui a aidé à effectuer un retour impressionnant.

Négatifs

L’avant-garde dont les Gunners ont fait preuve lors des matchs précédents cette saison ne semblait pas être là aujourd’hui, avec des balles finales légèrement malavisées ou des attaquants incapables d’exécuter lorsqu’ils ont terminé à l’intérieur de la surface.

Note du manager (sur 10)

sept — L’équipe de Mikel Arteta avait l’air en contrôle ce jour-là et le manager d’Arsenal ne peut être blâmé pour une erreur défensive stupide. Son changement tactique après avoir perdu 1-0 semblait faire toute la différence, les Gunners semblant être les plus dangereux lorsqu’ils poursuivaient le match depuis une position perdante.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Aaron Ramsdale, 7 ans — Une première mi-temps détendue pour Aaron Ramsdale a vu le gardien de but d’Arsenal largement spectateur dans les 45 premières minutes, mais il ne pouvait rien faire contre l’ouverture du score car son défenseur central a concédé la possession à moindre coût dans une zone dangereuse. Un arrêt crucial a maintenu le match à 2-1 en fin de match.

DF Kieran Tierney, 6 — Le joueur de 25 ans semblait jouer de manière positive lorsqu’il avançait, mais il ne semblait pas être aussi habile lorsqu’il était utilisé dans le rôle d’ailier inversé dans lequel Oleksandr Zinchenko excellait. Remplacé à l’heure de jeu.

DF Gabriel, 5 — Le jeu naïf de Gabriel l’a vu concéder la possession sur le bord de sa propre surface pour permettre à Mitrovic de mettre les Cottagers en tête, mais il a fait amende honorable en mettant les Gunners en tête depuis un corner à la 85e minute.

DF William Saliba, 6 — L’arrière central a joué de manière agressive alors qu’il cherchait à gérer la menace d’Aleksandar Mitrovic et laissait rarement de l’espace derrière pour aider le milieu de terrain d’Arsenal à presser rapidement. Un autre affichage fort du joueur de 21 ans.

DF Ben White, 6 — White n’a jamais semblé troublé défensivement, mais ce n’est qu’après l’heure de jeu qu’il a commencé à montrer plus d’intention d’avancer pour créer de l’espace pour que Saka puisse courir à l’intérieur.

MF Granit Xhaka, 7 — Xhaka avait l’air impressionnant dans le double pivot avec Mohamed Elneny qui a vu Arsenal remporter facilement la bataille du milieu de terrain ce jour-là. L’international suisse a été instinctif avec son dépassement, et il a choisi les bons moments pour avancer sans laisser son équipe exposée à la contre-attaque.

MF Mohamed Elneny, 7 — L’international égyptien a fait tourner les choses au milieu du parc pour Arsenal, les Gunners exerçant un contrôle total pendant la majorité du match.

MF Gabriel Martinelli, 7 — L’ailier de 21 ans n’a pas semblé démarrer la journée avant les 15 dernières minutes, et c’est sa franchise qui a remporté le corner qui a mené au vainqueur du match d’Arsenal.

MF Martin Odegaard, 8 — Odegaard a toujours cherché à jouer progressivement avec des passes complexes à travers la ligne défensive de Fulham qui ont eu la malchance de ne pas être converties par ses coéquipiers. L’ancien milieu de terrain offensif du Real Madrid était le meilleur joueur d’Arsenal ce jour-là et a même fait preuve de son travail défensif en poursuivant Neeskens Kebano.

MF Bukayo Saka, 6 ans – Alors que l’international anglais n’était pas à son meilleur, il a presque donné l’avantage à Arsenal en première mi-temps avec un coup de talon astucieux avant que son arrivée ne soit sauvée par les pieds de Bernd Leno.

FW Gabriel Jésus, 6 — Quelques courses au bon moment derrière la ligne de Fulham ont vu Gabriel Jesus troubler la ligne défensive de Fulham, alors qu’il était également confiant lorsqu’il courait en possession. L’international brésilien aurait dû faire mieux avec son effort à la 54e minute, sa tentative n’ayant pas le pouvoir de déranger le gardien de but.

Substituts

Eddie Nketiah (Tierney, 61″)sept — Nketiah a presque eu un impact instantané avec une touche délicate qui a créé de l’espace sur la signature, mais personne n’était dans la boîte pour terminer sa coupe. Une démonstration très animée du remplaçant d’Arsenal qui semblait être impliqué dans tous ses morceaux de jeu les plus prometteurs.

Takehiro Tomiyasu (Jésus, 89″), N/R — Introduit pour Gabriel Jesus tard alors qu’Arteta cherchait à voir le match.

Rob tenant (Odegaard, 90+5″), N/R — En route pour la dernière minute du match.