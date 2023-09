Martin Navratilova : « C’était les trois grands. Maintenant, ce sont les quatre grands et Coco Gauff ne fait que commencer’ | Actualités tennistiques

Coco Gauff s’est annoncée comme une nouvelle force du tennis lorsqu’elle a battu Aryna Sabalenka pour remporter l’US Open samedi.

L’Américaine de 19 ans a réalisé un retour extraordinaire, après avoir perdu le premier set contre Sabalenka, pour remporter le deuxième set puis dominer le troisième, pour finalement s’imposer 2-6 6-3 6-2.

Un panel d'experts a examiné la nature de sa performance et l'impact de ce résultat.

Moments forts de la finale de l’US Open entre Coco Gauff et Aryna Sabalenka



Elle est un excellent modèle pour les jeunes enfants qui veulent jouer au tennis ou simplement réaliser quelque chose parce qu’elle a un rêve. Maintenant, elle y est parvenue.

Navratilova : Gauff ne fait que commencer

Gauff dit que cela « signifie tellement » de soulever le trophée de l’US Open devant son public et a remercié ses sceptiques de lui avoir donné une motivation supplémentaire



Martina Navratilova, vainqueur de 18 titres du Grand Chelem en simple, a déclaré :

« Nous parlions des trois grands. Maintenant, ce sont les quatre grands. Il s’agit d’Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et Coco Gauff.

« Elle n’a plus de pression sur elle maintenant parce que maintenant elle a gagné celui-ci, donc les attentes ont été satisfaites. Je pense que la confiance qu’elle en tirera, elle ne fait que commencer.

« Maintenant, elle a le temps de s’améliorer.

« Aucune des deux joueuses n’a joué son meilleur tennis, mais Coco a joué le meilleur tennis lorsqu’elle a eu besoin de revenir dans le match dans le deuxième set. Dans le troisième set, elle a joué intelligemment. Elle n’a rien donné à Sabalenka pour frapper.

« Vois juste à quel point cela comptait pour elle. Tu dois avoir confiance en toi et tu peux y arriver. »

« Elle fait partie de ces personnes qui feront une différence positive dans le monde. »

Bartoli : Ce rebond était tellement impressionnant

Gauff a complété son retour après un set pour battre Sabalenka de manière dramatique



L’ancienne championne de Wimbledon, Marion Bartoli, a déclaré :

« Ce rebond pour moi a été très impressionnant. Rebondir après avoir perdu le premier set après avoir mal joué. Honnêtement, elle n’a pas joué un bon premier set. Elle n’a pas frappé le coup droit. Elle a commis une double faute.

« La façon dont elle s’y tenait mentalement. Elle se parlait toute seule, se pompait le poing, si elle gagnait ou perdait le point.

« Elle n’a que 19 ans. Elle n’a jamais gagné un Grand Chelem auparavant, mais elle a gardé la tête baissée, elle est restée extrêmement calme tout au long de cette situation.

« De toute évidence, la foule qui la soutient aide énormément dans cette situation, soyons réalistes. Quand vous ressentez cela, vous avez l’impression d’avoir 24 000 personnes qui jouent avec vous et cela vous donne des ailes sur le terrain.

« Elle est si posée, si calme, elle ne se stresse pas. C’était pour moi la partie la plus impressionnante de ce match. »

Aryna Sabalenka insiste sur le fait qu’elle reviendra plus forte après sa défaite face à « l’incroyable » Gauff



Konta : Une étape incroyablement difficile à gérer

Image:

Johanna Konta a été impressionnée par la façon dont Gauff a « assumé une telle responsabilité pour sa carrière »





Johanna Konta, ancienne numéro 1 britannique, a déclaré :

« Cela a vraiment été incroyable de voir à quel point elle a assumé une telle responsabilité dans sa carrière à un si jeune âge.

« Elle a accumulé tellement d’expérience que cela se voit vraiment dans sa capacité à rebondir comme elle en a été capable, à résoudre des problèmes et à être capable de concourir de manière constante et de performer de manière constante dans les étapes les plus difficiles.

« C’est une étape incroyablement difficile à gérer et elle l’a fait de façon magnifique. »