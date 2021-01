Les paroles de Martin Luther King Jr. résonnent, des décennies plus tard

Dans tout le pays, des dizaines de marches, défilés et autres événements pour marquer la fête en l’honneur de Martin Luther King Jr.ont été annulés en raison de la pandémie COVID-19 qui a particulièrement dévasté les Noirs américains. De nombreux événements ont été déplacés en ligne, proposés virtuellement via Zoom ou d’autres applications, mais les organisateurs espèrent que l’enthousiasme du public restera élevé étant donné la résonance supplémentaire que son message pour mettre fin à la discrimination raciale porte en une période de troubles sociaux. Les organisations de certaines villes, quant à elles, vont de l’avant avec des plans pour des événements en personne – y compris une paire de marches annuelles à Portland, Oregon et Seattle. Les rassemblements surviennent après que le FBI a averti la semaine dernière d’éventuelles manifestations armées dans les 50 États et que les experts craignent que les terroristes nationaux ne tournent leur attention vers les capitales d’État.

Les États-Unis approchent d’un autre seuil sombre et impensable dans la bataille du COVID-19

Les États-Unis devraient traverser 400000 décès dus au COVID-19, probablement d’ici lundi, un autre rappel de la mauvaise situation de la nation pendant la pandémie. Le bilan actuel des morts du COVID-19 est d’environ 398000. Ce total se rapproche rapidement des 405 000 décès aux États-Unis de la Seconde Guerre mondiale – des milliers d’entre eux enregistrés lorsque Harry Truman était président après la mort de Franklin Delano Roosevelt en avril 1945. Les États-Unis, le leader mondial incontesté des infections et des décès dus aux coronavirus, en ont en moyenne plus de 230000 de nouvelles infections et 3 000 décès par jour en janvier – une partie d’une forte poussée hivernale qui a submergé les hôpitaux dans de nombreuses régions et qui durera probablement le reste du mois malgré l’arrivée des vaccins.

Le Royaume-Uni exigera que tous les voyageurs entrants aient un test COVID-19 négatif, mise en quarantaine

À partir de lundi, le Royaume-Uni, au moins le mois prochain, exigera que tous les voyageurs entrants présentent un test COVID-19 négatif et une mise en quarantaine. Les enfants de moins de 11 ans et les personnes voyageant pour des soins médicaux urgents sont exemptés de l’obligation de dépistage, ainsi que certains travailleurs essentiels. Cela signifie que tous les couloirs de voyage ou «bulles» existants – accords entre le Royaume-Uni et d’autres pays qui permettaient aux voyageurs se déplaçant entre certains aéroports de passer la quarantaine tant qu’ils ont un test négatif – sont temporairement révoqués. L’Angleterre elle-même est entrée dans un nouveau verrouillage national le 6 janvier. En vertu de cette mesure, les personnes vivant en Angleterre ne peuvent pas quitter leur résidence sans «excuse raisonnable».

Le lobby pro-gun de Virginie prévoit des caravanes à destination de Richmond

Malgré les tensions dans les capitales des États partout dans le monde, la Virginia Citizens Defence League a déclaré qu’elle prévoyait de faire entendre sa voix lundi, journée annuelle du lobby du groupe pro-gun au Capitole de l’État. « Nous formerons des caravanes venant des quatre coins de l’État, avec des gens qui se joindront tout au long du chemin », a déclaré le groupe sur son site Web. Le groupe, dont le rassemblement a attiré 20 000 l’an dernier, note qu’il est légal de porter une arme à feu pour se défendre à Richmond. Cependant, la police a affiché des avis sur les réseaux sociaux pour avertir que des panneaux ont été installés dans toute la ville pour «informer ceux qui peuvent se rassembler que les armes à feu sont interdites lors d’événements autorisés et qui nécessiteraient autrement un permis, ainsi que dans les zones adjacentes à de tels événements. »

Kamala Harris démissionnera de son siège au Sénat

Lundi, la vice-présidente élue Kamala Harris démissionnera du Sénat, échangeant son siège pour un rôle plus élevé: lorsqu’elle sera inaugurée avec le président élu Joe Biden mercredi, elle prendra également la présidence du Sénat. Le secrétaire d’État de Californie, Alex Padilla, sera nommé par le gouverneur Gavin Newsom pour le reste du mandat de Harris, qui devait se terminer en 2022. En tant que sénateur, Harris a siégé à plusieurs comités du Sénat, dont le budget, la magistrature et le renseignement. et la sécurité intérieure. Mercredi, elle sera assermentée en tant que vice-présidente par la juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor – la première justice latina du pays. Selon une source, Harris a choisi Sotomayor pour faire prêter serment parce que les deux représentent des «premiers». Harris ne sera pas seulement la première femme vice-présidente, mais aussi la première femme noire et sud-asiatique à occuper ce poste.

